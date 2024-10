Les études françaises et francophones : brouiller les frontières disciplinaires (Hyderabad, Inde)

COLLOQUE INTERNATIONAL

Les études françaises et francophones : brouiller les frontières disciplinaires

Du 6-8 mars 2025

Organisé par

Le département des études françaises et francophones

THE ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY, HYDERABAD

Le XXIe siècle a vu l’effondrement des frontières traditionnelles entre disciplines et domaines, ainsi que l’émergence de nouvelles idées et façons de voir le monde. Dans ce contexte de base de connaissances transdisciplinaires, le domaine des études françaises et francophones a développé le potentiel de devenir un nouveau lieu de recherche où différentes disciplines fusionnent et convergent, offrant de nouvelles perspectives, que ce soit dans les domaines de la littérature et de la culture, de l’enseignement des langues ou de la traduction. Cela implique une renégociation de notre position en tant qu’enseignants, étudiants et chercheurs. Dans ce nouveau scénario/espace, le colloque proposé cherche à explorer la dissolution des frontières entre disciplines et de nouvelles perspectives théoriques indiquant de nouvelles directions et leurs implications pour l’avenir.

Les universitaires, chercheurs et praticiens sont invités à contribuer à notre prochain colloque intitulé :

« Études françaises et francophones : brouiller les frontières disciplinaires ». Cette conférence vise à explorer les paysages dynamiques et évolutifs des études françaises et francophones en examinant les intersections, les chevauchements et les divergences au sein de ce domaine diversifié et en interrogeant et en redéfinissant les frontières conventionnelles. À mesure que les contextes mondiaux évoluent, il en va de même de la nécessité de revisiter et d'élargir notre compréhension des liens culturels, linguistiques et intellectuels qui unissent les mondes français et francophones. Nous accueillons les articles qui abordent les thèmes de l'hybridité, du transnationalisme, de l'identité et de la fluidité des frontières culturelles et intellectuelles dans la littérature, la culture ou la traduction. Le domaine de l'enseignement et de la didactique des langues a également connu des évolutions récentes grâce à de nouvelles connexions avec la technologie et l'IA dans les salles de classe inévitablement multilingues et multiculturelles. En réunissant des perspectives diverses, cette conférence cherche à contribuer à une compréhension plus riche et plus nuancée de la nature multiforme et interconnectée des études françaises et francophones d’aujourd’hui.

Les communications (en français) sont invitées abordant les axes thématiques suivants, donnés à titre indicatif :

1. Littérature

Perspectives comparées en littérature ; Imaginaires écologiques ; Littérature, oubli et mémoire ; Étude des récits traumatiques et post-traumatiques ; Littérature et médecine ; Genre et sexualités ; Migration, exil et diasporas; Humanités numériques et littérature

2. Didactique du FLE

L'IA et la didactique du FLE ; Évaluation adaptative ; La technologie dans l'enseignement des langues ; Préparation de matériel pédagogique dans le contexte indien ; Enseignement en ligne ; Enseignement des langues et l’art ; La littérature de jeunesse et FLE ; Multilinguisme et translinguisme en cours de FLE

3. Traduction

L'IA et l'avenir de la traduction ; Traduction et adaptation ; Traduction et médias ; Perspectives interculturelles en traduction ; Traduction et sciences ; Traduction et études littéraires ; Traduction, histoire et anthropologie ; Traduction et sous-titrage

4. Culture

Politique d’identité au cinéma ; Histoire de l’art à la croisée des disciplines ; Interphase texte-image ; Nouveaux médias en français

5. Langue et linguistique

Analyse contrastive ; Analyse du discours et médias sociaux ; Linguistique de l’interaction ; Linguistique du corpus

Les communications sont également sollicitées pour présenter des travaux novateurs dans des domaines de recherche émergents, tels que les études sur le handicap, les études animales, les humanités bleues, etc., en relation avec toutes les disciplines.

DATES IMPORTANTES :

Soumission des propositions : avant le 30 octobre, 2024

Avis d’acceptation : 15 novembre, 2024

Dernier délai d’inscription : 30 novembre, 2024

Soumission des communications complètes : 15 février 2025

FRAIS D’INSCRIPTION (à régler suite à l’acceptation de la proposition) :

Participants indiens : Rs. 4000

Participants étrangers : 150 USD

Etudiants de master et de doctorat : Rs. 2000

—

Les propositions de communication doivent obligatoirement comprendre les éléments suivants :

- L’axe thématique, le titre, le résumé de votre communication (250 à 300 mots), et jusqu’à 5 mots clés

- Votre nom et prénom avec affiliation, université, numéro de téléphone et adresse postale complète.

- Une pièce d’identité certifiée de votre établissement.

Les propositions sont à envoyer à l’adresse email suivant :

efluconference2025@efluniversity.ac.in

L’hébergement des participants non locaux sera assuré dans des résidences universitaires ou à la maison d’hôte/University Guest House, en fonction de la disponibilité des chambres.

Les repas seront fournis à tous les participants pendant les trois jours, et aux participants non locaux du 5 au 9 mars en fonction de leur date d’arrivée.

—

SOUS LE PATRONAGE DE :

Prof. Haribandi Lakshmi Vice-Chancellière de l’université (par intérim)

COMITÉ ORGANISATEUR

Coordinatrice du colloque Dr. Uma Damodar Sridhar

Cheffe, Département des études françaises et francophones

Membres du comité organisateur

Prof Anjali V. Bagde

Dr. Chayan Bandyopadhyay

Dr. Kalplata

Ms. Janani Kalyani

Dr. Sanjay Kumar

Mr. Ravindar Kumar

Dr. Vishwapal Bhargava

Dr. Mohit Chandna

Dr. Siba Barkataki

—

Department of French and Francophone Studies

School of European Languages

The English and Foreign Languages University (A Central University)

Hyderabad, Telangana, 500007, India Tel : + 91 40 27689476

Email : efluconference2025@efluniversity.ac.in