Les images du racisme fasciste : la ségrégation et les lois raciales dans les revues, les publications et les affiches, 1935-1945 (Revue Atlante)

Appel à contributions

Les images du racisme fasciste : la ségrégation et les lois raciales dans les revues, les publications et les affiches (1935-1945)

Atlante. Revue d’études romanes n. 24 - Université de Lille

Se plaçant dans la perspective des Études visuelles, les articles viseront à aborder le racisme fasciste et en particulier les lois raciales italiennes de 1938 en relation avec les images produites au cours d’une période historique allant de la campagne en Éthiopiejusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En marge, seront aussi acceptées des propositions concernant la même thématique dans d’autres pays à régime totalitaire ou autoritaire pendant la même période, notamment France (Vichy), Espagne, Allemagne, Autriche, Roumanie et Portugal.

L’iconographie sera mise en relation avec un projet politique de ségrégation suivant des perspectives diverses et l’attention desauteurs se portera notamment sur :

-la représentation des groupes ethniques visés par les lois raciales (communauté juive, populations autochtones, noires ou musulmanes de l’empire colonial italien), ainsi que celle des ennemis en temps de guerre (Américains, Britanniques, Français,Soviétiques, etc.).

-la représentation du métissage à laquelle les lois raciales se sont opposées.

-l’articulation entre images et propagande : les stéréotypes convoqués sont-ils anciens ou nouveaux ? S’agit-il de stéréotypes propres à la culture italienne ou ont-ils été empruntés à d’autres pays ? Doit-on y rechercher l’influence de modèles étrangers(publications antisémites françaises, par exemple) ?

-le public visé par l’imagerie raciste : les stéréotypes varient-ils en fonction de l’âge, du genre du public concerné ?

-la réception et l’impact des images racistes.

-le bornage chronologique et les césures susceptibles d’être observées dans la diffusion des images : la guerre marque-t-elle une rupture dans le choix des images ? Par exemple, la Repubblica Sociale Italiana s’inscrit-elle sur ce plan dans une continuitépar rapport aux années précédentes ?

Tous les supports pourront être pris en considération : les publications officielles (parmi lesquelles la revue La difesa della Razza), lespublications scientifiques, les publications destinées à un plus grand public ou à la jeunesse (revues, cahiers, manuels scolaires,figurines), les cartes postales (en particulier celles imprimées pour les militaires en Afrique), les vignettes humoristiques, les caricatures et les affiches, la peinture. La dimension technique (photographie, dessin, photomontage) pourra également être priseen considération.

—

Les propositions (environ 300 mots) en français, italien, espagnol ou portugais, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique sont à envoyer à :

JEAN-PHILIPPE BAREIL : jean-philippe.bareil@univ-lille.fr

ANTONELLA MAURI : antonellla.mauri@univ-lille.fr



Envoi des propositions aux organisateurs : 15 novembre 2024

Réponse aux auteurs des propositions : 30 novembre 2024

Envoi des articles aux organisateurs : 30 avril 2025.

—

Immagini del razzismo fascista: la segregazione e le leggi razziali in riviste, pubblicazioni e manifesti (1935-1945)

Atlante. Revue d’études romanes n. 24 - Università di Lille

Collocandosi nell’ottica dei Visual Studies, i contributi mireranno ad affrontare il tema del razzismo fascista e in particolare le leggi razziali del 1938, in relazione alle immagini prodotte durante un periodo storico che va dalla campagna d’Etiopia fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A margine, si accettano anche proposte che riguardino lo stesso tema e la stessa epoca in altri paesi a regime totalitario, in particolare Francia (Vichy), Spagna, Germania, Austria, Romania e Portogallo.

L’iconografia verrà messa in relazione con il progetto politico di segregazione razziale partendo da diverse prospettive, e si focalizzerà in particolare su:

-la rappresentazione dei gruppi etnici colpiti dalle leggi razziali (comunità ebraica e popolazioni indigene, nere o musulmane dell’impero coloniale), nonché quella dei nemici in tempo di guerra (americani, inglesi, francesi, sovietici, ecc.).

-la rappresentazione dei meticci, altra popolazione a cui si opponevano le leggi razziali.

-il legame tra immagini e propaganda: gli stereotipi utilizzati sono vecchi o nuovi? Questi stereotipi sono specifici della cultura italiana o sono stati presi in prestito da altri paesi? Occorre cercare l’influenza di modelli stranieri? (pubblicazioni antisemite francesi, per esempio)

-il target dall’immaginario razzista: per esempio, gli stereotipi cambiano a seconda dell’età e del sesso del pubblico che si vuole raggiungere?

-la ricezione e ‘impatto delle immagini razziste.

-i confini cronologici e le cesure che si possono osservare nella diffusione delle immagini: la guerra segna una rottura nella scelta delle immagini? Ad esempio, con la Repubblica Sociale Italiana vi è o no una soluzione di continuità con quanto visto negli gli anni precedenti?

Tutti i tipi di media possono essere utilizzati: pubblicazioni ufficiali (tra cui, in primo luogo, la rivista La difesa della Razza), pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni destinate ad un pubblico più vasto o giovanile (riviste, quaderni, manuali scolastici, figurine), cartoline (soprattutto quelle per i militari in Africa), vignette umoristiche, caricature e manifesti, pittura. La dimensione tecnica più moderna, come la fotografia, il fotomontaggio, il misto fotografia/disegno, è un altro media da esplorare.

—

Le proposte (circa 300 parole), in francese, italiano, spagnolo o portoghese, accompagnate da un breve nota bio-bibliografica vanno inviate a:

JEAN-PHILIPPE BAREIL : jean-philippe.bareil@univ-lille.fr

ANTONELLA MAURI : antonellla.mauri@univ-lille.fr

Invio delle proposte ai coordinatori : entro il 15 novembre 2024

Risposta per accettazione : 30 novembre 2024

Invio degli articoli ai coordinatori : entro il 30 aprile 2025.