Gareth B. Matthews, Philosophie de l’enfance

Traduction de Pierre Audran

Au fil des dix chapitres thématiques composant cet ouvrage, l’auteur retrace sa prise de conscience progressive d’une réalité que nos habitudes de pensée ont tendance à méconnaître et par conséquent à aplatir : l’enfance peut être philosophe. Il ne s’agit pas d’affirmer de but en blanc que tout enfant recèlerait un Socrate ou un Thomas d’Aquin en devenir, mais simplement de prendre acte que les enfants se révèlent parfois, pour peu qu’on leur prête l’attention requise, des partenaires irremplaçables dans l’enquête philosophique, dignes d’une entière considération intellectuelle. À partir de cette possibilité avérée, c’est le concept même d’enfance que Matthews se propose de retravailler philosophiquement, et peut-être aussi celui de philosophie dont il n’est jamais inutile de rappeler les traits d’enfance.

