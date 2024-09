Littérature pour enfants et adolescents dans le contexte de la guerre et de l'exil. Perspectives comparatives entre le XXe et le XXIe s.

La manière dont la littérature pour enfants et adolescents réagit aux situations de guerre et d'exil a déjà fait l'objet de nombreuses études. Sous une perspective transnationale, la recherche comparative en littérature pour enfants et adolescents examine les aspects de la mémoire historique et culturelle, les différentes formes de censure, ainsi que les stratégies de représentation des personnages, notamment des personnages d'enfants.

De nombreuses questions se posent dans le contexte de la guerre et de l'exil : Dans quelle mesure la littérature pour enfants peut-elle participer au processus de construction des récits de guerre et des récits d'exil, y compris les récits de résistance et de résilience, au niveau national et transnational ? Quelle influence ces récits ont-ils aujourd'hui sur la construction des mémoires historiques et culturelles ? Quelles approches et méthodes peuvent être utilisées pour promouvoir l'analyse comparative de la littérature pour enfants ?

Peu de catégories de fictions ont autant changé sur le marché du livre européen au cours des 100 dernières années que celle de la littérature pour enfants et adolescents. Des aspects médiatiques tels que l'importance croissante de l'illustration et de l'interaction, les déplacements linguistiques et thématiques, ainsi que la délimitation de certains genres (par exemple, la fantasy) et l'ouverture aux littératures du monde (et les traductions correspondantes de diverses langues) jouent un rôle significatif. Tout cela est également pertinent pour le contexte examiné lors de notre colloque.

En coopération avec les éditions Peter Hammer de Wuppertal, qui se sont engagées depuis les années 1960 à l'ouverture vers les littératures d'autres continents et qui sont également l'une des maisons d'édition les plus importantes de livres pour enfants et adolescents en langue allemande, nous organisons un colloque pour éclairer cette évolution. Outre des études individuelles consacrées à la période de la guerre civile espagnole, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide et des conflits plus récents, nous nous intéressons également à des études comparatives qui couvrent différents contextes ou révèlent l'évolution historique des genres ou des oeuvres individuelles éditées différemment. Dans le vaste domaine de la guerre et de l'exil, les axes thématiques suivants sont proposés pour l'envoi de propositions :

1. Représentation des personnages et des espaces

2. Mémoire historique et culturelle

3. Processus d'appartenance collective

4. Multilinguisme et transculturalité

5. Formes de censure et de propagande

6. Tendances contre-culturelles et subculturelles

—

Chaque présentation devrait durer 15 minutes, suivies de 15 minutes supplémentaires pour la discussion. Il est également possible de proposer des panels thématiques avec plusieurs intervenants. Les propositions, qu'elles soient individuelles ou collectives, doivent être soumises sous la forme d'un résumé de 400 à 500 mots en espagnol, français, allemand ou anglais entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024 (inclus) à chihaia@uni-wuppertal.de et snunez@uni-wuppertal.de. Le résumé doit aussi préciser si la présentation se fera en présentiel ou en ligne.