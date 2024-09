Susan Neiman, Grandir. Éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise

Notre société est obsédée par la jeunesse. Devenir adulte, ce serait se résigner à une vie ennuyeuse et insignifiante. En décrivant la vie comme un long déclin, nous laissons entendre aux plus jeunes qu’ils ne doivent pas en attendre grand-chose – et nous leur apprenons à ne rien réclamer.

Dans cet essai incisif, Susan Neiman se tourne vers des penseurs tels que Kant, Rousseau et Arendt pour trouver un modèle de maturité qui ne soit pas affaire de résignation. Car la véritable maturité implique de trouver le courage de vivre dans un monde incertain sans rien céder au dogme du désespoir. Un adulte, affirme Neiman, transforme le monde de sorte qu’il ressemble davantage à ce qu’il devrait être, sans jamais perdre de vue ce qu’il est vraiment . Et si le fait de prendre de l’âge était en fait un idéal pour notre temps ?