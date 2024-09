Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros, Camille de Toledo, Les potentiels du temps (Philosophie de l'espoir, 1)

Entre recherche, art et politique, ce livre est une contribution à la bataille qui s’engage au début du XXIᵉ siècle pour reconstruire des futurs dans une époque hantée par des idéologies de fin du monde.

Camille de Toledo a invité Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós, deux théoriciens de l’art, à élaborer collectivement une pensée pour des temps ouverts, des « temps potentiels », afin de lutter contre cette « réalité » de la finitude, de la mélancolie, de l’absence d’espoir. Il manque à notre monde ce « principe d’expansion » que les auteurs cherchent à établir à toutes les échelles de nos existences, individuelles et collectives.

Ce livre protéiforme – « trans » – nous invite à métamorphoser notre rapport au réel et au temps, à lire la réalité à partir de ses potentialités.

