Littérature traduite – traduction littéraire. Études sur le domaine franco-hongrois, 2000-2025 (Revue d’Études Françaises)

Littérature traduite – traduction littéraire

Études sur le domaine franco-hongrois,

2000-2025



Depuis une quinzaine d’années, la Revue d’Études Françaises a élargi le cadre de ses domaines de recherche privilégiés et accorde une place importante à la traductologie et à la traduction littéraire. Le premier numéro consacré à ce sujet, intitulé « Dictionnaires et traduction littéraire dans le domaine français-hongrois (1989-2009) », a été publié en 2010. Par suite de cette initiative, plusieurs dossiers thématiques se sont succédé, portant respectivement sur le langage gastronomique (2014), sur les problèmes de fond de la traduction littéraire (2018) et sur la traduction des variétés périphériques (2020).



Le prochain numéro de la Revue qui paraîtra dans la première moitié de 2025 (avec la date 2024) sera à nouveau consacré à la traductologie, en étroite corrélation avec les études linguistiques, stylistiques et littéraires. Il est temps de jeter un regard attentif sur le premier quart du siècle en cours et d’esquisser un panorama critique sur la littérature traduite dans le domaine franco-hongrois. Après de nombreuses publications et manifestations scientifiques organisées autour des problèmes de la retraduction, ce numéro se penchera sur la production contemporaine au sens strict du terme. Il rassemblera des études sur des livres publiés pour la première fois entre 2000 et 2025 : sur des œuvres littéraires d’auteurs francophones traduites en hongrois et d’auteurs hongrois traduites en français. Les restrictions concernant la date de parution et le genre des textes choisis pour l’analyse sont indispensables pour que les articles réunis forment un ensemble représentatif et cohérent. Dans ce premier quart du XXIe siècle, de nombreux auteurs francophones ont pu être découverts par les lecteurs hongrois, grâce aux traducteurs et aux éditeurs qui, s’inscrivant dans une longue lignée, continuent le travail de leurs prédécesseurs dans un contexte radicalement différent. La période en question n’est pas moins intéressante en France, ainsi que dans d’autres pays francophones, où, dans le cercle restreint des lecteurs assidus, on a constaté un véritable engouement pour la littérature hongroise contemporaine. Il s’agit donc d’une production très riche que l’on peut aborder sous des angles d’analyse divers. À côté des études traductologiques proprement dites, des recherches sur les politiques éditoriales ou sur la réception critique des traductions publiées seraient également les bienvenues.



Les textes seront rédigés en français et ne dépasseront pas 20 000 signes, espaces compris.

Nous vous invitons à nous faire parvenir une proposition de sujet accompagnée d’un résumé de maximum 1000 caractères à l’adresse cief@btk.elte.hu jusqu’au 30 novembre 2024.

En cas d’acceptation, les contributions seront à envoyer à la même adresse (cief@btk.elte.hu) avant le 28 février 2025.