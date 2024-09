Littérature marocaine de l’extrême contemporain, écrite en arabe ou en langues étrangères : modalités d’appartenance à une pluralité d’espaces littéraires (CRMEF, Meknès, Maroc)

Colloque international

Littérature marocaine de l’extrême contemporain, écrite en arabe ou en langues étrangères :

modalités d’appartenance à une pluralité d’espaces littéraires

Équipe de recherche en Didactique des Langues, des Lettres et des Sciences humaines, CRMEF, Meknès (Maroc)

16 et 17 janvier 2025



Argumentaire

L’Équipe de Recherche en Didactique des Langues, des Lettres et des Sciences humaines, sise au CRMEF de Meknès, organise un colloque international sur la « Littérature marocaine de l’extrême contemporain, écrite en arabe ou en langues étrangères : Modalités d’appartenance à une pluralité d’espaces littéraires ». Entre essai, roman, nouvelle et poésie se concrétise l’abondance de la production littéraire et intellectuelle des hommes de lettres marocains résidants dans leur pays natal comme à l’étranger. Les voix, de ces auteurs, s’entrecoupent pour mettre en avant une littérature postmoderne fondée sur la pensée critique et sur la préservation de l’identité. Dans cette optique, il est souvent question d’une écriture fragmentaire et discontinue favorisant le brouillage des frontières imposées par l’écriture classique pour adhérer aux principes de la pensée universelle.

Ce colloque cherche à présenter des parcours croisés d’écrivains marocains composant en langues arabe, française, espagnole ou anglaise. Il sera question de débattre de la problématique de l’identité culturelle pour ces écrivains marocains qui ont choisi l’arabe ou une langue étrangère comme langue d’écriture. Les participants devront aborder des questions relatives, entre autres, à l’identité et à la reconnaissance de l’autre, à la différence, à l’altérité, au choc des cultures, aux littératures des écrivains judéo-marocains, aux aspects politico-idéologiques qui apparaissent en littérature ainsi qu’à la langue et à l’écriture comme supports de découverte et de dévoilement. En parallèle, trois conférences seront animées par trois grands écrivains marocains : El Mostafa Bouignane, Habib Mazini et Mohamed El Morabet. L’objectif étant de soulever un débat autour de cette littérature qui a suscité beaucoup d’intérêt dans plusieurs milieux académiques et culturels. Pour mettre en lumière cette littérature, une conférence inaugurale sera présentée par Monsieur Mehdi Fouad, professeur universitaire et critique littéraire, spécialiste de la littérature marocaine.

Tous les intervenants, à savoir écrivains, critiques littéraires, chercheurs, doctorants chercheurs œuvreront pour étudier les œuvres littéraires en langue arabe et en langues étrangères. En d’autres termes, il s’agira d’examiner la matérialisation d’un imaginaire qui puise ses composantes thématiques dans le contexte culturel marocain avec ses dimensions nationales, ethniques et humaines. Il est indispensable de mentionner que ce n’est qu’à travers l’écriture du paradoxe qu’apparait la complexité de la littérature marocaine contemporaine qui combine à la fois littérature, philosophie, art et histoire…

Le colloque international « La littérature marocaine de l’extrême contemporain, écrite en arabe ou en langues étrangères : modalités d’appartenance à une pluralité d’espaces

littéraires » organisé par L’Équipe de recherche en Didactique des Langues, des Lettres et des Sciences humaines, sise au CRMEF de Meknès (Maroc) vise à soulever les nouvelles

problématiques abordées par les auteurs marocains contemporains. Une attention particulière sera accordée aux travaux qui concernent la réception du texte marocain contemporain dans un contexte multiculturel.



Conférenciers invités

- BOUIGNANE El Mostafa, professeur de français et romancier, Maroc.

- MAZINI Habib, romancier et professeur universitaire, Maroc.

- EL MORABET Mohamed, écrivain, journaliste, politologue et traducteur, Madrid, Espagne.

- FOUAD Mehdi, critique littéraire et professeur de l’enseignement supérieur à l’Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.



Axes de recherche proposés à titre indicatif

- Réception du texte littéraire marocain contemporain.

- La littérature marocaine contemporaine entre legs des anciens et renouvellement.

- La littérature marocaine contemporaine VS la littérature classique.

- La littérature marocaine contemporaine et la mythologie.

- La littérature marocaine contemporaine et le cinéma.

- La littérature marocaine contemporaine et la philosophie.

- Enseignement du texte littéraire marocain : méthodes et approches.

- La littérature marocaine contemporaine à l’ère du numérique.



Modalités de participation

- Les propositions de communication sont à envoyer avant le 8 novembre 2024 aux deux adresses suivantes :

Responsables et coordinateurs

- Pr Hassan FATHI

@ : hassan.fathi@fsr.um5.ac.ma

Tel : +212 696 130 121

- Pr Saliha ARZAZ

@ : salihaarzaz@gmail.com

Tel : +212 628 289 997

Délais

- Avant le 8 novembre 2024 : Soumission des propositions. Le résumé de 300 mots doit être accompagné d’une notice biobibliographique en Times New Roman 12 pts et interligne 1,5.

- 15 novembre 2024 : Notification aux auteurs.

- 15 janvier 2025 : L’article ou texte de conférence devra parvenir aux responsables du colloque sous sa forme corrigée et définitive en utilisant la feuille de style (ici) et en suivant les

normes éditoriales (ici) de la Revue L’Archétype. Les auteurs sont invités à soumettre des propositions originales qui n’ont pas fait l’objet d’une présentation dans d’autres manifestations scientifiques. Le non-respect du délai imparti et des consignes éditoriales entraîne l’éviction pour cause de délai d’édition. La soumission des articles doit se faire en ligne via le lien suivant :

https://revues.imist.ma/index.php/archetype

- 16 et 17 janvier 2025 : tenue du colloque au Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation (CRMEF), Meknès.

* Une attestation de présence sera remise aux doctorants inscrits qui assisteront au colloque international.

En cas de communication préparée par un doctorant, elle doit être faite sous l’accompagnement du Directeur de thèse.

Comité de coordination

- Pr Hassan FATHI, Université Mohammed V, Rabat.

- Pr Saliha ARZAZ, CRMEF de Meknès.



Comité scientifique

- Pr Abderrafie DKHISSI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Adil BEN ABDELLATIF (Université Hassan II, Casablanca).

- Pr Ahmed BELGHZAL (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Ahmed EL INANI (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Aicha ESSAFI (Université Ibn Tofaïl, Kénitra).

- Pr Ayman MESTAHI (Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan).

- Pr Azeddine NAMLI (CRMEF de Rabat).

- Pr Aziz DIAI (CRMEF de Meknès).

- Pr Bouchra BENBELLA (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Bouselham EL OUARRAD (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Faïza GUENNOUN HASSANI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Hafsa BENZINA (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Hakima LOUKILI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Hassan FATHI (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Hicham FATMI (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Hind LAHMAMI (Université Moulay Ismail, Meknès).

- Pr Imad BELGHIT (Université Moulay Ismail, Meknès).

- Pr Imane LAHMIL (Université Hassan 1er, Settat).

- Pr Karima SALAH EDDINE (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Khalil Ibrahim OUKHADDA (Université Chouaib Doukkali, El Jadida).

- Pr Leila TAMSAMANI (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Maâtallah GLEYA KSIRA (Université de Manouba, Tunisie).

- Pr Malika KETTANI (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Mehdi FOUAD (Université Moulay Ismail, Meknès).

- Pr Mohamed LEHDAHDA (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Mohammed EL AZAMI EL HASSANI (CRMEF de Fès/Meknès).

- Pr Mohammed KANNOUCH (CRMEF de Fès/Meknès).

- Pr Mohssine FATHI (Université Cadi Ayyad, Marrakech).

- Pr Mouhcine SAIDI AMRAOUI (Université Hassan II, Casablanca).

- Pr Ouidiane ELAREF (Université Cadi Ayyad, Marrakech).

- Pr Rachid HAJIRA (CRMEF de Meknès).

- Pr Said OMARI (CRMEF de Meknès).

- Pr Saliha ARZAZ (CRMEF de Meknès).

- Pr Samira MOUKRIM (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Tariq OUKHADDA (Université Moulay Ismail, Meknès).



Comité d’organisation

o Professeurs

- Pr Bousselham EL OUARRAD (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Faïza GUENNOUN HASSANI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Farid LAAMIRI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Hakima LOUKILI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Hassan FATHI (Université Mohammed V, Rabat).

- Pr Mohamed AZOUGARH (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Mohssine FATHI (Université Cadi Ayyad, Marrakech).

- Pr Mostafa LAGHZIOUI (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Mounsif EL HOUARI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

- Pr Saliha ARZAZ (CRMEF de Meknès).

- Pr Samira MOUKRIM (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès).

o Doctorants

- Pr Fatima Zohra FATHI (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Hanae FILALI (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Houda WAHBI (Université Hassan II, Casablanca).

- Pr Kaouthar NOUALI (Université Moulay Ismaïl, Meknès).

- Pr Omar EL FATHI (Université Moulay Ismaïl, Meknès)