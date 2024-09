Qu’apprend-on quand on apprend à traduire ? (La Main De Thôt 2025)

Appel à contribution

La Main De Thôt 2025 « Qu’apprend-on quand on apprend à traduire ? »

https://interfas.univ-tlse2.fr/lamaindethot/

L’émergence de programmes de traduction en libre accès aussi perfectionnés que DeepL et depuis peu ChatGPT aura sans nul doute des effets massifs sur notre appréhension pratique et théorique de la traduction. En pratique, le sens et la portée de l’apprentissage de la traduction sont considérablement déplacés. D’une part, parce que les performances des logiciels laissent envisager qu’on leur abandonne progressivement une part importante du volume textuel dont la traduction est rendue nécessaire dans notre environnement mondialisé. D’autre part, parce que l’on est en droit de se demander ce que signifie apprendre à traduire, puisque les résultats de l’intelligence artificielle impressionnent précisément dans leur capacité à faire apprendre la machine à traduire.

Néanmoins, envisager la traduction comme une véritable pratique conduit à ne pas se contenter de la simple question « qu’est-ce qu’apprendre à traduire ? », opposant irréductiblement technique traductologique et algorithmique du Deep Learning, mais à poser la question des effets de la traduction non seulement relativement aux textes et aux langues, mais aussi et surtout relativement à ses acteurs, individus, collectifs et sociétés : « qu’apprend-on quand on apprend à traduire ? ».

Cette question formule implicitement la question « qu’est-ce que traduire ? », une question théor(ét)ique qui n’a cessé d’alimenter les débats philosophiques depuis les débuts de la philosophie en langue vulgaire et à laquelle répondent en creux les réflexions traductologiques au fil de la seconde moitié du XXe siècle, mais en l’articulant tout aussi implicitement aux effets de la pratique de traduction sur ses agents. L’activité même de traduire déplace en effet notoirement notre perspective sur notre langue en objectivant notamment ce qui, dans la chose dite, revient en propre à la langue qui la dit. La traduction est alors le lieu d’apprentissage de la dialectique du propre et de l’étranger, elle-même matrice de la formation des objets culturels. En cela, apprendre à traduire, c’est apprendre la relativité de la culture et la préséance de l’interculturel sur le culturel, un théorème éminemment politique. Apprendre à traduire est en ce sens une expérience irréductible pour toute société véritablement vivante, ouverte et créative. La traduction n’est pas un problème technique que l’on pourrait réduire, mais le problème esthétique et politique fondateur de toute communauté humaine.

En effet, l’apprentissage de la traduction est conjointement le lieu de découverte ou de redécouverte esthétique ludique du pouvoir plastique et créateur de la langue et un lieu privilégié de l’expérience de la créativité intrinsèque des langues, particulièrement (mais pas exclusivement) lorsque la traduction nous confronte à des textes littéraires ou philosophiques qui sollicitent essentiellement cette plasticité de la langue et sa faculté à toujours donner à penser. Apprendre à traduire peut alors être en ce sens faire la découverte de la ressource infinie du langage pour lequel il n’y a rien d’essentiellement intraduisible.

Ce numéro de LMDT vise à interroger en pratique ces dialectiques internes à toute théorie de la traduction et les enjeux didactiques qui en découlent pour l’apprentissage de la traduction.

Les axes qui pourront être traités sont les suivants :

- le deep-learning et les apprentissages traductologiques ;

- la formation de l’esprit dans/par la traduction;

- la traduction de textes philosophiques comme expérience de créativité linguistique et philosophique ;

- la traduction automatique neuronale, l’éthique et la philosophie.

Les propositions sont à envoyer le 3 avril 2025 sous la forme d’un article complet accompagné d’un résumé en français, d’un résumé en anglais ou dans les langues de la revue (allemand, espagnol, italien, catalan, LSF), de cinq mots-clés, d’une bibliographie et d’une notice bio-bibliographique des auteurs.

