Alexis Nouss, La culture et les revolvers

"Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver", aurait affirmé Joseph Goebbels. Mais face aux guerres et crises en tous genres, la culture n’aurait-elle pas, elle aussi, la capacité de dégainer ?

Dans un monde toujours plus complexe et conflictuel, l’auteur du présent ouvrage défend le rôle d’une culture qui serait du côté de l’action plus que de la pensée, à la différence des instances nationales et internationales impuissantes à trouver des sorties de crise. Il reviendrait à la culture, par ses capacités de mise en perspective et de dispositifs mémoriels, d’offrir la distance nécessaire à l’analyse et aux prises de décision politiques.

Pour ce faire, Alexis Nouss propose une réflexion ancrée dans l’actualité européenne et les conflits récents que constituent la guerre en Ukraine, le 7 octobre et ses suites, et le phénomène migratoire.