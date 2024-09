Appel à contributions pour les Varia et Notes et documents (revue Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art)

Appel à contributions pour les « Varia » et « Notes et documents »

Théia. Revue d’histoire et d’histoire de l’art



Date de rendu des premières versions de Varia et Notes et documents : 17 février 2025

Retour du comité de rédaction : 31 mars 2025

Publication : automne 2025



Théia. Revue d’histoire et histoire de l’art est une jeune revue scientifique en Open Access consacrée à la recherche en histoire et en histoire de l’art des périodes moderne et contemporaine (XVe s.-XXIe s.). Les interactions entre histoire et histoire de l’art, par le biais notamment des cultures visuelles et matérielles, forment un des socles importants de la revue.

Les articles sont publiés dans l’une des cinq langues suivantes : français, anglais, espagnol, italien, allemand.

Le 2e numéro thématique à l’automne 2025, coordonné par Damien Delille et Emmanuelle Retaillaud, portera sur « Trouble dans le visuel. Ambiguïtés de genre et de sexe

dans les arts et les sciences, des Lumières à Stonewall ».

En complément du numéro thématique, les chercheurs sont invités à soumettre des articles destinés à la section Varia. Les Varia peuvent, par exemple, accueillir des comptes rendus de journée d’études ou de colloques, ou des articles non liés à la thématique principale du numéro. Par ailleurs, la section Notes et documents s’adresse principalement aux jeunes chercheurs (masters et doctorat), et de manière générale aux trouvailles documentaires et archivistiques se prêtant à un format plus réduit.



Modalités de soumission :

Les articles, avec une courte bio-bibliographie de l’auteur, devront être envoyés à l’adresse suivante : revue_theia@groupes.renater.fr et joana.barreto@univ-lyon2.fr

Les premières versions des Varia (entre 35 000 et 55 000 signes) et Notes et documents (entre 5 000 et 8 000 signes) seront à rendre le 17 février 2025 au plus tard. Les propositions seront évaluées ensuite de manière anonyme. Les auteurs et autrices seront informé.es des résultats le 31 mars 2025.

Il est possible d’insérer jusqu’à 10 images en 300 dpi, en format jpeg, et (si possible) libres de droits.