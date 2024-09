Arts et humanités transnationales Europe-Chine (Paris, Ecole des Chartes)

Colloque international "Arts et humanités transnationales"

Ecole nationale des chartes, 65 rue de Richelieu, 75002 Paris

27-28 septembre 2024

Organisé en partenariat entre l’École nationale des chartes - PSL, l’École normale supérieure - PSL, l’Académie des Sciences sociales de Chine et l’Académie des Arts de Chine, cette rencontre initie un dialogue interdisciplinaire de grande ampleur entre collègues français et chinois.

Dans le sillage des réflexions menées dans le cadre du LabEx TransfertS, il envisage dans une perspective comparative les notions de transferts de savoirs, de formes, de techniques, autant que les modalités de constitution des modèles linguistiques, littéraires, culturels et didactiques au sein d’espaces géographiques et temporels variés.

Programme

— Vendredi 27 septembre 2024 —

2024年9月27日 (星期五)

Allocutions d’ouverture 9h00-9h20 / 开幕致辞 9点-9点20分

Présidence : Lin XIAO / 主持人:肖 琳

9h00-9h05

Michelle BUBENICEK

Directrice de l’École nationale des chartes – PSL

巴黎国立文献学院院长

9h05-9h10

(communication en ligne线上发言)

ZHOU Qingfu 周庆富

Directeur de l’Académie des Arts de Chine

中国艺术研究院院长

9h10-9h15

LIU Yuhong 刘玉宏

Secrétaire de l’institut de littérature de l’Académie

des Sciences Sociales de Chine

中国社会科学院文学所书记

9h15-9h20

A confirmer

Direction de l’École normale supérieure – PSL

巴黎高等师范学院院长



Conférences plénières (1) / 主旨发言 (1)

Présidence : Stéphanie LOUIS / 主持人:斯蒂芬妮· 路易斯

9h20-9h40

Elsa MARGUIN-HAMON

École nationale des chartes – PSL 巴黎国立文献学院

Classiques et modernes au Moyen Age

中世纪西方的古典与现代

9h40-10h00

(communication en ligne线上发言)



LI Shufeng 李树峰

Académie des Arts de Chine 中国艺术研究院

Langage et construction culturelle dans l’espace-temps visuel

影像时空的语言方式和文化建构

10h00-10h20



Michel ESPAGNE

École normale supérieure – PSL 巴黎高等师范学院

Les transferts culturels en histoire de l’art

艺术史的文化迁变

10h20-10h40

LIU Yuhong 刘玉宏

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

Culture unique des monographies locales en Chine

独特的中国方志文化

Pause 茶歇 10h40-11h00

Conférences plénières (2) / 主旨发言 (2)

Présidence : Daniel PETIT / 主持人:丹尼尔· 珀蒂

11h00-11h20

YE Peigui 叶培贵

Université normale de la Capitale 首都师范大学

Shuyi: A Special Source of Form

书仪:一种特殊的艺术形式

11h20-11h40

Alain LEMARÉCHAL

Sorbonne Université & EPHE 索邦大学& 巴黎高等研究实践学院

Le chinois et l’élaboration d’une linguistique de la variété des langues

汉语及语言多样性视角下的语言学建设

11h40-12h00

Zhe JI

Institut National des Langues et Civilisations Orientales 法国国立东方语言文明学院

Du « mont Tai » au « jet des dragons » : étude d’Édouard Chavannes sur les espaces sacrés de Chine

从泰山到投龙 : 沙畹对中国神圣空间的研究

12h00-12h20

Julien ZURBACH

École normale supérieure – PSL 巴黎高等师范学院

Le projet Antiquités comparées ; que comparer en histoire ?

早期文明互鉴:历史的可比性?



Déjeuner 工作午餐 12h20-14h00

Panel 1 - Littérature et culture (1) / 分论坛1 文学与文化 (上)

Présidence : Michel ESPAGNE / 主持人: 米歇尔· 埃斯帕涅

14h00-14h10

WANG Ying 王 莹

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

L’interaction temporelle et spatiale des récits littéraires patriotiques en Chine et en France — Extrait de « La dernière leçon »

de Tudor en Chine

中法爱国文学叙事的时空互动 ——从都德《最后一课》在中国谈起

14h10-14h20

WANG Yaochong 汪尧翀

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

Respect for the Other: The implications of the Julian Distance (écart) for the mutual learning of civilizations

尊重他者:朱利安间距思想对文明互鉴的启示

14h20-14h30

Marc SMITH

École nationale des chartes – PSL 巴黎国立文献学院

Matériaux et outils, mouvement et forme dans l'évolution

de l'écriture occidentale

西方书写发展中的材料和工具、运动和形式

14h30-14h40

LENG Chuan 冷 川

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

Littérature chinoise moderne imprimée sur papier importé

印在进口纸张上的中国现代文学

14h40-15h00

Discussion 讨论



Pause 茶歇 15h00-15h20

Panel 2 - Histoire, patrimoine et création (1)

分论坛2 历史、遗产与创新(上)

Présidence : Elsa MARGUIN-HAMON / 主持人:艾尔莎· 马奎因 - 哈蒙

15h20-15h30

Antoine de Baecque

École normale supérieure – PSL 巴黎高等师范学院

Les formes cinématographiques de l’histoire

历史的电影形式

15h30-15h40

Stéphanie LOUIS

École nationale des chartes – PSL巴黎国立文献学院

Expositions, patrimonialisation et circulation transnationale de la culture cinématographique

电影文化的展览、遗产化和跨国传播

15h40-15h50

Barbara Turquier

École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS)

法国国立高等图像与声音学院

Penser l’histoire des pratiques d’enseignement du cinéma : le cas de l’IDHEC/La Fémis

思考电影教学实践的历史:以IDHEC/La Fémis 为例

15h50-16h00

HUANG Yinan 黄忆南

Académie des Arts de Chine 中国艺术研究院

La transmission et la production de connaissances tacites dans l’enseignement artistique professionnel

专业艺术教育中缄默知识的传递与生产

16h00-16h20

Discussion 讨论



Pause 茶歇 16h20-16h40

Panel 3 - Antiquités croisées (1) / 分论坛3 文明互鉴(上)

Présidence : Julien ZURBACH / 主持人:于连· 祖尔巴赫

16h40-16h50

Sylvie JOYE

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 先贤祠-索邦大学

La recherche épique des origines des Mérovingiens dans la chronique de Grégoire de Tours et ses réécritures

在图尔的格雷戈里编年史及其改写中寻找墨洛温王朝起源的史诗

16h50-17h00

QU Yongxian屈永仙

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

Recherches sur la tradition épique du peuple Dai (Taï) en Chine

中国傣族史诗传统研究

17h00-17h10

François Ploton-NICOLLET

École nationale des chartes – PSL巴黎国立文献学院

L’Afrique dans l’épopée latine

拉丁史诗中的非洲

17h10-17h20

LIU Jing 刘 静

Académie des Arts de Chine 中国艺术研究院

De nouvelles voies pour l’opéra Kunqu en tant que patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO dans la pratique artistique

中国昆曲作为人类“非遗”在艺术实践中的新路径

17h20-17h40

Discussion 讨论



— Samedi, 28 septembre 2024 —

2024年9月28日 (星期六)

Panel 4 - Langues et arts (1) / 分论坛 4 语言与艺术(上)

Présidence : CHEN Zhi / 主持:陈 致

9h00-9h10

Daniel PETIT

École normale supérieure & École Pratique des Hautes Études 巴黎高等师范学院 & 法国高等研究实践学院

Description des langues et tradition dominicale : le cas de la langue chinoise

语言描写和天主教传统:以汉语为例

9h10-9h20

ZHANG Meilan 张美兰

Université baptiste de Hong Kong 香港浸会大学

Reproduction des romans classiques chinois traditionnels dans les manuels français de chinois en langue parlée à la fin de la dynastie Qing

清末法国汉语口语教材与中国传统古典小说再现

9h20-9h30

Carlotta VITI

Université de Lorraine 洛林大学

Les langues anciennes des Routes de la Soie

丝绸之路上的古代语言

9h30-9h40

Lin XIAO

École normale supérieure – PSL 巴黎高等师范学院

Genèse du mandarin standard 1850-1950 : documentations chinoises vs occidentales

汉语普通话的诞生 1850-1950 : 中西文献对比研究

9h40-10h00

Discussion 讨论



Pause 茶歇 10h00-10h20

Panel 5 - Littérature et culture (2) / 分论坛5 文学与文化 (下)

Présidence : WANG Ying / 主持:王 莹

10h20-10h30

TANG Qiao 汤 俏

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

De l’impact de l’essor de l’intelligence artificielle générative sur la littérature Internet

论生成式人工智能崛起对网络文学的影响

10h30-10h40

Claude RÉTAT

CNRS 法国国家科研中心

Un transfert culturel. Quand Louise Michel parle chinois

文化迁变 : 当 Louise Michel 开始讲汉语

10h40-10h50

LIU Fangxi 刘方喜

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

From the Republic to the Shareable Community:Artificial Intelligence Reshapes World Literature

从共和国到共享体:人工智能重塑世界文学

10h50-11h00

Evanghelia STEAD

UVSQ – Paris Saclay 巴黎高等师范学院教授

Faust germanique, Faust européen ?

德国浮士德,欧洲浮士德?

11h00-11h20

Discussion 讨论



Pause 茶歇 11h20-11h40

Panel 6 - Antiquités croisées (2) / 分论坛6 文明互鉴(下)

Présidence : Olivier VENTURE / 主持:风仪诚

11h40-11h50

CHEN Zhi 陈 致

Université Normale de Pékin – Université Baptiste de Hong Kong

(UIC - United International College)

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

A Study of the Bird Cult of the Shang People

殷人岛崇拜研究

11h50-12h00

Julien FAGUER

Université Paris Nanterre 巴黎楠泰尔大学

Histoire locale et histoire universelle en Grèce ancienne

古希腊的地方史和普遍史

12h00-12h10

Guoqiang LI

Université Paris Nanterre巴黎楠泰尔大学

La femme, la cueillette et la domestication des plantes dans la Chine antique à travers les inscriptions oraculaires des Shang et le Livre des odes

商代甲骨文和《诗经》中的妇女,中国古代植物的采集和驯化

12h10-12h20

YANG Yiwen 杨怡雯

London King’s College 伦敦国王学院

Sur le chemin d’apprentissage mutuel de la théorie culturelle à partir de l’imaginaire chinois des penseurs des Lumières françaises

从法国启蒙思想家的中国想象谈文化理论的互鉴路径

12h20-12h40

Discussion 讨论



Déjeuner 午餐 12h40-14h00

Panel 7 - Langues et arts (2) / 分论坛 7 语言与艺术(下)

Présidence : Alain LEMARÉCHAL / 主持:阿兰· 勒马雷沙尔

14h00-14h10

SU Rui 苏睿

Académie des Arts de Chine 中国艺术研究院

Insouciant et romantique

逍遥与浪漫

14h10-14h20

Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK

CNRS 法国国家科研中心

Corps humain, espace et architecture : l’apport d’August Schmarsow (1853- 1936)

人体、场域、建筑 : 论August Schmarsow (1853- 1936)的贡献

14h20-14h30

HANG Chunxiao 杭春晓

Académie des Arts de Chine 中国艺术研究院

Effet de marée dans les cultures croisées :

« mondialisation » et « art moderne » dans le contexte de la Chine des années 1920

跨文化中的“潮汐效应” —— 1920年代中语境中的“世界性” 与 “现代艺术”

14h30-14h45

Discussion 讨论



Pause 茶歇 14h45-15h00

Panel 8 - Histoire, patrimoine et création (2)

分论坛 8 历史、遗产与创新(下)

Présidence : HUANG Yinan / 主持:黄忆南

15h00-15h10

TIAN Mei 田 梅

Télévision centrale de Chine - CCTV 中国中央电视台

Créer une nouvelle culture avec les classiques et façonner ensemble une civilisation moderne et poétique

用经典打造新文化,共塑诗意现代文明

15h10-15h20

Deanna GAO 高醇芳

Association culturelle franco-chinoise 法中文化协会

La culture chinoise est universelle – Le plaisir d’amener les Français dans le monde de la calligraphie, de la peinture, de la littérature et du cinéma chinois

中国文化艺术的世界性——带法国人走进中国书画、电影、文学世界

15h20-15h30

YANG Yong 杨 勇

Société d’ingénierie environnementale de Jiangsu Yiming 江苏亿名环境公司

L’esthétique environnementale dans la culture chinoise

中国文化的环境美学

15h30-15h40

ZHANG Mei 张 梅

Académie des Sciences Sociales de Chine 中国社会科学院

Transformation créative des patrimoines culturels en marques publiques régionales et revitalisation rurale en Chine

乡村振兴视角下中国文化遗产与区域公用品牌的建构

15h40-16h00

Discussion 讨论



Conclusion 闭幕总结 16h00-16h15