Langues, discours et inter cultures, vol 8-2 : "L'eau dans le récit, courants d'eau, courants littéraires"

La revue Langues, discours et inter cultures lance un appel à contributions pour son

numéro 2 du volume 8, décembre 2024

sur le thème :

"L’eau dans le récit : Courants d’eau, courants littéraires"

Numéro coordonné par Esmeralda Vicente Castañares

Université d’Extremadura (Espagne)

Géographie, géologie, astronomie, climat, flore, faune, marquent la singularité des différents territoires du globe, ainsi que des peuples qui y habitent. Les éléments eau, terre, air, feu, font partie de cette originalité que chaque civilisation, chaque territoire observe de près. La survie de l’héritage tant naturel que culturel en dépend. Fruit de cette coexistence entre l’Humanité et les forces naturelles, les contes et les récits populaires se sont développés partout dans la planète. Ladite coexistence est devenue, par la suite, la source d’un essor de textes écrits par des écrivains et écrivaines consacrés aussi bien dans la littérature orale universelle que dans les textes écrits, des mythes, déités, légendes, associés aux éléments, et tout particulièrement à l’eau.

Les eaux thermales ont également inspiré les artistes. Ils les ont observées et représentées depuis l’Antiquité. Utilisées dans des rituels, croyances, modes, santé, elles dénotent, en outre, dans certaines sociétés, le signe distingué d’une élite. Elles font aussi partie de la quotidienneté commune et des mœurs d’autres peuples.

Par ailleurs, la thématique qui se rapporte à l’image des eaux sauvages des rivières et des sources qui courent librement inspire un bon nombre de créations artistiques. De nos jours, de même que chez les anciennes civilisations, la pédagogie qui concerne l’usage de l’eau suscite un grand intérêt de la part des chercheurs universitaires. En ce moment historique, les Humanités, les Sciences du Langage, la Littérature, les Études Culturelles, les Sciences Sociales visent à concentrer la synergie de leurs efforts avec d’autres disciplines telles que le Développement Durable, la Neuroscience, l’Anthropologie sur l’étude de cette question. En effet, une réflexion s’impose au niveau transversal, qui continue à rassembler connaissances et compétences, afin de parvenir à ne pas oublier l’importance de veiller à l’équilibre entre les forces naturelles qui dominent la planète.

Le présent numéro de Langues, discours et inter cultures cherche à approfondir l’étude de l’usage de l’eau en tant que source d’inspiration de la littérature orale et écrite, ainsi que le reflet de son utilisation ancestrale et moderne dans le savoir-vivre quotidien des cultures, leurs discours, leurs langues et littératures, ainsi que leur psychologie de l’apprentissage.

Les articles à proposer doivent s’inscrire dans l’un de ces axes de recherche :

- Eau et littérature orale/écrite : mythes, déités, légendes de l’eau, contes, nouvelles et romans.

- Eaux thermales et histoire des langues et littératures.

- Le discours de l’eau dans la recherche interculturelle : eaux sauvages versus eaux retenues.

- Didactique et pédagogie autour l’eau.

Calendrier prévisionnel :

-Lancement de l’appel à contributions : 8 septembre 2024

-Date limite de réception des propositions d'articles (deadline) : 20 octobre 2024

- Les propositions d'articles doivent être envoyées aux adresses suivantes :

revueldi@hotmail.com

vicent@unex.es

-Date limite de réception des articles du numéro thématique : 20 novembre 2024

-Publication des articles et mise en ligne du numéro thématique : 15 décembre 2024

Modalités de soumission :

Les auteurs dont les propositions d'articles ont été acceptées doivent préalablement créer un compte personnel sur la plateforme ASJP, s’ils n’en ont pas un : https://www.asjp.cerist.dz

