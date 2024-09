Session de dépôt des manuscrits des Presses Sorbonne Nouvelle : appel

La nouvelle session de dépôt des manuscrits aux Presses Sorbonne Nouvelle est ouverte du 15 septembre au 15 octobre 2024.

Le formulaire à remplir est disponible en ligne…

Les manuscrits sont à envoyer en format Word et en format PDF, accompagnés d’un bref descriptif de l’ouvrage.

Présentation des Presses Sorbonne Nouvelle :

Les Presses Sorbonne Nouvelle, créées en 1978, sont un service général de l'université Sorbonne Nouvelle.

Elles s’attachent à éditer et diffuser le meilleur de la recherche universitaire. Avec plus de 700 titres, le catalogue des PSN, dans sa diversité, contribue puissamment au rayonnement de ses pôles d’excellence, à l’échelle nationale et internationale.

Des littératures françaises et étrangères aux études européennes, en passant par le cinéma, le théâtre, les langues ou l’économie, un grand nombre de disciplines sont représentées. Les approches transversales et novatrices sont privilégiées.

Les PSN publient une vingtaine d’ouvrages par an. À l’ère du numérique et du libre accès aux contenus, il leur revient de constituer un label de qualité, tant scientifique qu’éditorial. La majorité des revues et des ouvrages est publiée sur Open Edition.

Scientifiquement, les PSN recourent à des expertises nationales et internationales validées par une commission des publications pluridisciplinaire et par la commission de la recherche de l’université. Leurs revues sont toutes dotées de directions, de comités scientifiques et/ou de rédaction qui assurent leur excellence, leur collégialité et leur pérennité.

Les PSN privilégient les ouvrages, collectifs ou individuels, innovants par leur sujet, leur méthode, leur approche. Elles ne s’interdisent pas de publier des ouvrages traduits d’autres langues, pas plus que des ouvrages comportant des contributions en plusieurs langues. Elles excluent les actes de colloques en tant que tels. Des volumes collectifs ne peuvent en être issus qu’à la condition de remaniements majeurs : sélection des contributions retenues, création d’une véritable cohésion, réécriture, sollicitation de contributions complémentaires, etc. De même, les ouvrages d’hommages qui n’ont pas été conçus comme des livres véritables n’y sont pas accueillis.

Éditorialement, les PSN veillent à la qualité de l’écriture, de la mise en page et à la clarté des ouvrages. Ceux-ci ont en effet vocation à s’adresser, au-delà des spécialistes des thématiques abordées, à tout public curieux.

Le souci de l’excellence ne se dissociant pas de celui du rayonnement, les PSN privilégient des ouvrages susceptibles de rencontrer une audience. Elles invitent donc les auteur.e.s à préférer les ouvrages n'excédant pas 250 pages.