Vigny politique

Alfred de Vigny est au programme de l'Agrégation de lettres 2025 pour ses Poèmes antiques et modernes et ses Poèmes philosophiques, réunis par Jacques-Philippe Saint-Gérand dans un volume d'Œuvres poétiques (GF-Flammarion). Esther Pinona a supervisé un recueil de Lectures des poésies d’Alfred de Vigny (P.U. Rennes), qui invite à redécouvrir dans leur originalité ces deux recueils d'une poésie bruissante et mouvante. Fabula vous invite à lire l'introduction du volume…

Sophie Vanden Abeele-Marchal fait paraître ces jours-ci Les jeux de la haine et du hasard. Vigny et le politique (Sorbonne Université Presses), qui rappelle que le poète il a voulu se faire, aux côtés de Hugo, l’un de ces " prophètes" chargés de veiller à la réforme de la société sortie des décombres de la Révolution. Si l’on ne peut faire de lui un homme politique, son œuvre, conçue comme une œuvre totalisante, a été consacrée à l’analyse du fait politique. Attentif toute sa vie aux interrogations contemporaines, grand lecteur de la presse, de plus en plus déçu par les jeux du système parlementaire, Vigny a suivi les méandres dans lesquels démocratie et liberté ont été plongées, de la Restauration au Second Empire, en passant par la trop bourgeoise monarchie de Juillet. Jamais théorique, toujours réfractaire aux systèmes dogmatiques, sa pensée, profondément libérale, s’est développée à travers des formulations poétiques qui ont déconcerté une critique incapable d’en saisir la continuité idéologique.

Paraît dans le même temps et chez le même éditeur, l'essai de Amélie Calderone, Des spectacles dans un fauteuil. Lire le théâtre romantique dans la presse, qui rappelle que le "théâtre dans un fauteuil" n'est pas l'apanage du seul Musset. Entre 1829 et 1851, en plein bouleversement de la sphère médiatique et du monde dramatique, la presse devient pour les dramaturges une voie d’accès au public, à côté de la scène, à défaut d’un théâtre pour les accueillir. Pièces à lire intégralement en feuilletons ou simples extraits, saynètes, articles dialogués, c’est un pan entier de l’écriture dramatique romantique qui a été "médiatique" et que le travail d’Amélie Calderone permet de redécouvrir.

Saluons encore la réédition du Théâtre complet de Vignyé, édités par Sylvain Ledda et Lise Sabourin (Classiques Garnier).

