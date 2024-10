Sophie Vanden Abeele-Marchal, Les jeux de la haine et du hasard. Vigny et le politique

Alfred de Vigny est l’un des maîtres du romantisme. Aux côtés de Hugo, il a voulu se faire l’un de ces « prophètes » chargés de veiller à la réforme de la société sortie des décombres de la Révolution. Si l’on ne peut faire de lui un homme politique, son œuvre, conçue comme une œuvre totalisante, a été consacrée à l’analyse du fait politique. Attentif toute sa vie aux interrogations contemporaines, grand lecteur de la presse, de plus en plus déçu par les jeux du système parlementaire, Vigny a suivi les méandres dans lesquels démocratie et liberté ont été plongées, de la Restauration au Second Empire, en passant par la trop bourgeoise monarchie de Juillet. Jamais théorique, toujours réfractaire aux systèmes dogmatiques, sa pensée, profondément libérale, s’est développée à travers des formulations poétiques qui ont déconcerté une critique incapable d’en saisir la continuité idéologique.

Sophie Vanden Abeele-Marchal renouvelle une mise en perspective réductrice qui a conduit à la légende d’un poète hautain et solitaire – voire prêt à servir d’espion à la police de Napoléon III. Elle propose de partir d’une analyse des termes et des formes poétiques à l’œuvre dans les romans, les lettres ouvertes comme dans la poésie, à la lumière de la correspondance et des écrits intimes. Décortiquant la pensée politique en ses mots, on découvre comment Vigny, toujours prêt au débat et attentif à son indépendance, se fait penseur du politique en analysant d’une façon originale les mécanismes de la langue post-révolutionnaire pour en signaler les abus, les mensonges et les sophismes, sans jamais renoncer à son idéal humanitaire.

Sophie Vanden Abeele est maître de conférence HDR à la faculté des Lettres de Sorbonne-Université, ainsi que chargée de cours à Science Po. Spécialiste de littérature française du XIXe siècle, sa thèse portait sur Virginie Ancelot, femme de lettres au XIXe siècle. Ses recherches portent sur Alfred de Vigny, dont elle a édité la correspondance ; le romantisme et la littérature du premier XIXe siècle ; les femmes de lettres et la littérature « féminine » ; l'historiographie romantique ; les correspondances d’écrivains.

Table des matières

Préface, par Françoise Mélonio

Note éditoriale

Introduction. Avril 1848 : conversation au bord du volcan

Première partie - Le « problème » des idées politiques de Vigny

I. Une politique « indécise », « incertaine ou banale »

Un « problème particulier »

Le « recueillement passé en proverbe »

L’amertume ironique de « l’ange dont la lèvre a bu l’éponge imbibée de

vinaigre et de fiel »

« Étrange révolutionnaire ! Socialiste d’espèce rare ! »

« Incomplètement conservateur et incomplètement dissident »

« Homme d’ordre », « vieux beau fardé, vacant et satisfait, qui se nourrit de sciure de bois »

II. « Résumer en poèmes tout ce qui remue la société »

Des « opinions avancées » à « doubles fonds » et des « creusements obscurs ». Difficultés épistémologiques

Anti-absolutisme et rejet des « systémateurs », « grands tueurs d’hommes ». Présupposés théoriques

Fragments et œuvre publiée : de l’« esprit de complexité ». Prolégomènes philologiques

Poésie, philosophie et fragments : « résumer en poèmes tout ce qui remue la société actuelle »

Deuxième partie - Le politique selon Vigny

III. Le « calendrier des mutations »

Du désir de guerre au débat d’idées : de la difficulté d’« entrer dans l’action »

Un rythme particulier de publication

IV. Sacerdoce, utopie et politique

Magistère romantique et partis politiques

Le « poète-canon » : faire « diversion à la politique »

Dominer les « jeux de la haine et du hasard » : improvisation et pensée politique

Troisième partie - Le Verbe poétique, ses « mots‑emblèmes » et ses images

V. Le poète « met un doigt sur la balance et l’emporte »

Politique et polémique

La « neutralité armée » de la méthode analytique et critique

VI. La « langue turque » de la politique

Les « effroyables contradictions » des discours d’argumentation ou « comment suivre pas à pas les chemins de l’opinion publique »

Les « mots-emblèmes » du politique

De l’allusion critique au débat public

VII. Passions et vertus de « l’énigme politique »

La « vieille horloge » mécanique de la « loi du progrès »

Passions politiques

Vertus politiques

Conclusion. « Le pouvoir d’un mot mis à sa place »

Une croix d’officier de la Légion d’honneur et une épée de cérémonie

sur un cercueil de poète

De l’indéfinissable talent du poète

Le poète donne le « mot qu’il faut »

Bibliographie

D’Alfred de Vigny

Sur Alfred de Vigny

Textes contemporains de Vigny cités

Dictionnaires contemporains de Vigny

Ouvrages et articles généraux