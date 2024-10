Amélie Calderone, Des spectacles dans un fauteuil. Lire le théâtre romantique dans la presse

Le « spectacle dans un fauteuil » n’appartient pas qu’à Musset. Entre 1829 et 1851, en plein bouleversement de la sphère médiatique et du monde dramatique, la presse devient pour les dramaturges une voie d’accès au public, à côté de la scène, à défaut d’un théâtre pour les accueillir. Pièces à lire intégralement en feuilletons ou simples extraits, saynètes, articles dialogués, c’est un pan entier de l’écriture dramatique romantique qui a été « médiatique » et que le travail d’Amélie Calderone permet de redécouvrir.

Son étude de près de 120 titres de presse renouvelle notre perception des acteurs et l’interprétation des textes, des œuvres canoniques de Sand, Vigny ou Musset aux auteurs aujourd’hui plus méconnus, des genres traditionnels aux formes dramatiques longtemps négligées (le mélodrame, la féerie, le proverbe dramatique, etc.). Au croisement de l’histoire du livre, de la littérature et des pratiques de lecture, mais aussi de l’histoire culturelle et politique, cette étude est le point de départ d’une compréhension plus juste de l’évènement littéraire du romantisme.

Chargée de recherche au CNRS et membre de l’UMR Ihrim (Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités), Amélie Calderone est spécialiste du théâtre du xixe siècle et des œuvres de George Sand.

Table des matières

Note éditoriale

Abréviations courantes

Introduction. La presse, ce vaste cabinet de curiosités dramatiques

Première partie. Théâtre et presse : panorama dramatique d’un enfant de Protée

Chapitre 1. Le théâtre édité dans la presse

1829-1836 : le temps des revues

L’après 1836. Les quotidiens : un théâtre en publications multiples

De l’œuvre au lecteur : la multiplication des médiateurs

Chapitre 2. La monnaie des pièces : les dramaturges

Vivre de la scène

Vivre de l’édition

Vivre de la presse

Chapitre 3. Pratiques d’auteurs

Ni livre ni scène : un espace public à conquérir

La presse : publications en liberté ?

Stratégies promotionnelles et commerciales

Paroles de dramaturges scénographiées

Chapitre 4. Intérêts de diffuseurs

Un « théâtre-feuilleton » ?

Du contigu au continu : le théâtre dans la mosaïque vocale du journal

Chapitre 5. Usages de lecteurs

Une perception d’époque : théâtre vu versus théâtre lu

Le plaisir de lire : le théâtre en tête-à-tête

Le plaisir de jouer : le théâtre en privé

(Re)vivre les représentations parisiennes : des spectacles disséminés

Deuxième partie. Écriture théâtrale et presse : affinités électives

Chapitre 6. Théâtralité(s) journalistique(s)

La presse, objet vocal : de l’adresse aux échanges

Le périodique : un espace théâtralisé

La « scène », ou l’avènement du paradigme théâtral dans la presse

Chapitre 7. Presse et théâtre : connivences stylistiques

Prélude : Le théâtre pour la presse, une écriture médiatique

Dynamisme de la brièveté

Paroles scénographiées : la fabrique de l’« esprit français »

Converser, causer

Chapitre 8. Presse et théâtre : fonder une société moderne

Anatomies du social : du spectateur de salle à l’observateur de presse

Paradigmes démocratiques : écriture théâtrale et formation civique

La tentation du théâtre-chaire

Troisième partie. Au prisme de la presse : (re)lecture médiatique du théâtre romantique

Chapitre 9. Le proverbe dramatique : une comédie romantique à l’essai

Écrire la comédie du siècle

Le proverbe, forme anti-dramatique ?

Du proverbe à la comédie : médiatisation d’un divertissement privé

Chapitre 10. L’invention collective et médiatique de la comédie romantique dans la Revue des deux mondes

Les premières audaces : Mérimée dans la Revue de Paris

Musset et l’usage fantaisiste des supports d’édition

Le proverbe de la Revue des deux mondes : renouvellement d’une forme médiatisée

Le proverbe : miroir des « dramaturges‑journalistes » ?

Chapitre 11. Le drame métaphysique : un autre drame romantique dans les revues

Le drame symbolique, phénomène éditorial des revues

Ahasvérus, un drame ésotérique dans la Revue des deux mondes

Les Sept Cordes de la lyre, un drame allégorique dans la Revue des deux mondes

Gabriel, drame métaphysique pour « épiciers » ?

Chapitre 12. De quelques théâtres libérés : visages de la fantaisie dramatique dans la presse

Octave Feuillet, une fantaisie sans caprice

Édouard Ourliac : de la fantaisie de petite presse au théâtre de jeunesse

Chapitre 13. Du renouveau romantique, entre éclat scénique et événement médiatique

De l’événement scénique à l’événement médiatique

De l’événement médiatique à l’échec médiatisé

Conclusion. Vie et aventures d’un théâtre médiatique

Bibliographie

Remerciements

Index nominum

Index des principaux périodiques cités

Index des œuvres