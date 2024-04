Programme des Agrégations de lettres 2025

Concours externe de l’agrégation du second degré

Programme de la session 2025

—

Section lettres modernes

- Richard de Fournival, Le bestiaire d’amour et la Response du Bestiaire, Paris, Champion Classiques, 2009, édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par Gabriel Bianciotto.

- Hélisenne de Crenne, Les angoisses douloureuses qui procèdent d’amour, édition de Jean-Philippe Beaulieu, Publications de l’Université de Saint-Étienne, collection « La cité des dames », n°2, 2005.

- Pierre Corneille, Le Menteur suivi de La suite du Menteur, édition de Guillaume Peureux, Paris, Le livre de Poche, 2010, et La Place Royale, édition de Marc Escola, Paris, Garnier Flammarion, 2019.

- Germaine de Staël, De la littérature, édition de Gérard Gengembre et Jean Goldzink, Paris, Garnier Flammarion, 1991.

- Alfred de Vigny, Les poèmes antiques et modernes - Les Poèmes philosophiques, in Œuvres poétiques, Garnier Flammarion, édition de Jacques-Philippe Saint-Gérand, 1978, p. 59 à 251.

- Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton, Paris, Éditions de Minuit, 1986, et Combat de nègre et de chiens suivi des Carnets, Paris, Éditions de Minuit, 1989.

(Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500 et d’un texte de langue française postérieur à 1500 se limite aux passages suivants :

- Richard de Fournival, Le bestiaire d’amour, Paris, Champion Classiques, 2009, édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par Gabriel Bianciotto, de la page 154 (depuis « Toutes gens desirrent par nature.... ») jusqu’à la page 242 (« ...tout aussi comme la serre »).

- Hélisenne de Crenne, Les angoisses douloureuses qui procèdent d’amour, édition Jean-Philippe Beaulieu, Publications de l’Université de Saint-Étienne, collection « La cité des dames », n°2, 2005, chapitres I à XXII, de la page 33 (depuis « Au temps que la déesse Cybèle... ») à la page 134 (jusqu’à « ...en mon misérable accident »)

- Pierre Corneille, Le menteur suivi de La suite du menteur, édition de Guillaume Peureux, Paris, Le livre de Poche, 2010, et La place Royale, édition de Marc Escola, Paris, Garnier Flammarion, 2019, en entier.

- Germaine de Staël, De la littérature, édition de Gérard Gengembre et Jean Goldzink, Paris, Garnier Flammarion, 1991, en entier.

- Alfred de Vigny, Les poèmes antiques et modernes - Les Poèmes philosophiques, in Œuvres poétiques, Garnier Flammarion, édition de Jacques-Philippe Saint-Gérand, 1978, p. 59 à 251, en entier.

- Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton, Paris, Éditions de Minuit, 1986, et Combat de nègre et de chiens suivi des Carnets, Paris, Éditions de Minuit, 1989, en entier.)

Littératures comparées

Première question : « Romans du “réalisme magique” »

- Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude (1967), traduit de l’espagnol par Claude et Carmen Durand, Paris, Le Seuil, « Points », 1995.

- Salman Rushdie, Les Enfants de minuit (1981), traduit de l’anglais par Jean Guiloineau, Paris, Gallimard, collection « Folio », 2010.

- Lianke Yan, La Fuite du temps (1998), traduit du chinois par Brigitte Guilbaud, Arles, Éditions Picquier, 2018.

Deuxième question : « Poésies américaines : peuples, langues et mémoires »

- Miguel Ángel Asturias, Poèmes indiens, trad. Claude Couffon et René L.-F. Durand, Paris, collection « Poésie/Gallimard », 1990.

- Gaston Miron, L’Homme rapaillé [1970], édition définitive présentée par Marie-Andrée Beaudet, préface d’Édouard Glissant, Paris, collection « Poésie/Gallimard », 1999.

- Joy Harjo, L’Aube américaine [An American Sunrise, 2019], éd. bilingue, trad. Héloïse Esquié, Paris, Globe, 2021.

—

Section Lettres classiques

Littératures grecque et latine

Auteurs grecs

- Homère, Iliade chants IX-X, in Iliade, tome II, texte établi et traduit par Paul Mazon avec la collaboration de Pierre Chantraine, Paul Collart et René Langumier, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

- Lysias, Discours I, Sur le meurtre d’Ératosthène ; III, Contre Simon ; VI, Contre Andocide ; VII, Sur l’Olivier sacré ; X, Contre Théomnestos ; XII, Contre d’Ératosthène ; XIII, Contre Agoratos, in Discours, tome I, texte établi et traduit par Louis Gernet et Marcel Bizos, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

- Sophocle, Tragédies, Philoctète, tome III, texte établi par Alphonse Dain et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

- Longus, Pastorales, Daphnis et Chloé, texte établi et traduit par Jean-René Vieillefond, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Auteurs latins

- Lucain, La Pharsale VI, in La Guerre civile. La Pharsale, tome II : livres VI-X, texte établi et traduit par Abel Bourgery et Max Ponchont, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

- Suétone, Vie de Caligula et Vie de Claude in Vie des douze Césars, tome II : Tibère, Caligula, Claude, Néron, texte établi et traduit par Henri Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

- Lucrèce, De la Nature, chant I, tome I, texte établi et traduit par Alfred Ernout, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

- Justin, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, tome II, livres XI-XVIII, texte établi et traduit par Bernard Mineo, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

—