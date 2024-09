Edouard Sill, « L'illusion lyrique ». Le volontariat international combattant dans la guerre d'Espagne (1936-1938)

La guerre d'Espagne s'est singularisée par le surgissement d'un phénomène considérable bien qu'inattendu: l'arrivée de dizaines de milliers d'étrangers désirant prendre part aux combats. Très majoritairement antifascistes, ils se sont dispersés dans différentes formations combattantes internationales, dont les plus fameuses furent les Brigades internationales mises sur pied par le parti communiste. D'autres ont quant à eux choisi de rejoindre le camp ennemi, précisément par anticommunisme. Cet ouvrage propose de replacer cet épisode célèbre du XXe siècle dans une continuité historique, celle du phénomène du volontariat international combattant, déjà prégnant au XIXe siècle. Il faut pour cela s'émanciper des perspectives qui faisaient des Brigades internationales une séquence inédite et unique pour regarder le phénomène dans son épaisseur, sa pluralité et sa complexité. Durant deux ans, les volontaires internationaux ont combattu dans la guerre civile espagnole selon des modalités propres, souvent concurrentielles, et des attentes diverses, non sans désillusions, déceptions et renoncements. Au-delà des disparités, des affrontements politiques et des controverses mémorielles, le mouvement qui a conduit ces dizaines de volontaires étrangers à venir combattre en Espagne a reposé sur un souffle puissant — ce phénomène exaltant que Malraux a baptisé " illusion lyrique ", et que l'on observe, aujourd'hui encore, dans les conflits armés contemporains.

Sommaire :

Introduction

Chapitre 1. Aux origines du phénomène

À l'intersection du contexte global et de l'événement local

La sécrétion d'une sociabilité transnationale

L'Espagne hic et nunc

Un Armageddon de la guerre civile européenne

Une guerre mondiale accidentellement espagnole

Chapitre 2. La fabrique du volontariat international en Espagne

La concordance des facteurs d'entraînement

La libération de l'Italie comme horizon : les légions italiennes en Espagne

La solidarité communiste inhibée par la diplomatie soviétique

Les premières initiatives combattantes communistes

Hombres sobran. Les attentes déçues des Espagnols

Chapitre 3. Les colonnes de Babel

Le temps des milices

Le creuset catalan. Le volontariat à l'épreuve des concurrences partisanes

La colonne internationale du Quinto Regimiento

Émulsions et imitations

Chapitre 4. Les banderas internationales

Le volontariat international " blanc " en 1936

Aujourd'hui en Espagne, demain en Russie

La croisade irlandaise

Jeanne d'Arc contre la République

Des légions mal inspirées

Chapitre 5. Un phénomène inopportun

La réévaluation négative du volontariat international en Catalogne

Du soutien inconditionnel au conditionnement de la solidarité

Un objet géopolitique central dans la guerre d'Espagne

Un couvercle posé sur le chaudron espagnol : la proscription diplomatique du phénomène

Chapitre 6. Turbulences et déclin

Les bataillons internationaux d'Aragon

La militarisation des colonnes miliciennes

" Soldat, jamais ! " Une réforme ouvrant le champ du renoncement

De la relégation à l'éviction

Chapitre 7. La légion étrangère de la république espagnole

Les Brigades internationales, une entreprise monopolistique

" Nos camarades femmes ". Une armée mixte

Amertume et apothéose. La dernière année des Internationaux

La démobilisation des volontaires étrangers

Chapitre 8. Des remues d'hommes

Une multitude

Périodes et rythmes

Nationalités, citoyennetés et provenances

Des volontaires inégaux entre eux

Le spectre des absents

Chapitre 9. Raisons d'agir, pouvoir agir

Le faisceau des motivations, un halo trompeur

Les soldats de l'utile

Dissuadées

Les fils de la crise

Chapitre 10. Les bonnes volontés

Une conscience de soi providentielle

Tartarin soldat. Les compétences militaires des volontaires étrangers

" Bon pour le front ". Du qualitatif au quantitatif, une transition déterminante

Les facteurs stimulants de la massification du volontariat

Chapitre 11. Des soldats antimilitaristes

Volontaire, un engagement flou

Faire la guerre sans militaires

Un tropisme martial

Le volontariat étranger envisagé comme un appoint offensif

Chapitre 12. Regretter, renoncer, repartir

Décevante Espagne

Une guerre sans fin

Le grand reflux

À la recherche d'une sortie de guerre

Chapitre 13. L'inscription du phénomène : l'événement et son héritage

Les incidences du phénomène dans le déroulement de la guerre d'Espagne

L'ombre de Staline ou la mémoire frustrée d'un nouvel âge de l'internationalisme

La nouveauté de l'épisode espagnol : la création d'un personnage transnational

L'héritage, le " brigadisme "

Conclusion générale