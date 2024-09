La carte,  "œil de l’histoire". XVIe-XVIIIe s. (BnF Richelieu, Paris)

La géographie comme « œil de l’histoire » est une expression courante durant la période moderne, mais elle s’articule de manière spécifique si l’on pose l’objet cartographique comme point d’observation. L’objectif de cette journée d’étude est de réinvestir le couple carte et histoire dans l’empan chronologique du XVIe au XVIIIe siècle, en Europe et dans ses prolongements impériaux selon plusieurs directions.

La journée d’étude est organisée par Oury Goldman (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Lucile Haguet (Bibliothèque municipale du Havre), Catherine Hofmann (BnF, Cartes et plans) et Geoffrey Phelippot (EHESS-CAK). Elle a bénéficié de la coopération du département des Cartes et plans (BnF) et du Centre Alexandre-Koyré (CAK).

Programme

9h15 : Accueil des participants

9h30 : Mot d’accueil de la BnF par Cristina Ion (directrice adjointe du département des Cartes et plans de la BnF)

9h45 : Introduction générale par Oury Goldman (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Lucile Haguet (Bibliothèque municipale du Havre) et Geoffrey Phelippot (EHESS-CAK)

Session 1 : La carte, un art de la mémoire au service de l’histoire

Session présidée par Antonella Romano (EHESS-CAK)

10h : Aurélien Ruellet (Le Mans Université)

« Comme la toile où l’on place en son lieu ce que l’on aprend », La carte et l’histoire dans les collèges oratoriens (années 1640-années 1780)

10h30 : Louise McCarthy (Université Paris Cité)

La carte comme théâtre de la mémoire, « Ould Virginia » de John Smith et Robert Vaughan (1624)

11h : Monika Marczuk (BnF, département des Cartes et plans)

Histoire en un coup d’œil : Mappemonde historique de J.-L. Barbeau de La Bruyère (1750)

11h30-11h45 : Pause-café

Session 2 : Quand l’historien se fait cartographe

Session présidée par Jean-Marc Besse (CNRS-EHESS)

11h45 : Éric Grosjean (École Pratique des Hautes Études)

Fabio Calvo ou les principes architecturaux de Vitruve appliqués à la cartographie historique de la Rome Antique à l’aube du XVIe siècle

12h15 : Ghislain Tranié (Centre Roland Mounier, Sorbonne Université)

L'œil du polygraphe. Gabriel Simeoni et la fabrique des lieux de l'histoire au milieu du XVIᵉ siècle

12h45-14h : Repas

14h-15h : Présentation des cartes par Catherine Hofmann (BnF, Cartes et plans) en Salle des vélins, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Session 3 : Chronotopoï, deux exemples de lieux cartographiés avant tout pour leur histoire

Session présidée par Lucile Haguet (Bibliothèque municipale du Havre)

15h : Ioana Zamfir (Bucharest National Museum of Maps and old Books)

Jerusalem as Chronotopos, The Tension between the Textual and Visual Mediums in 16th-Century Geographic Literature

15h30 : Pierre Salvadori (Université d’Artois)

Anatomie d’une connexion, histoires situées du pont transarctique dans la cartographie du XVIᵉ siècle

16h-16h15 : Pause-café

Session 4 : La carte comme outil stratégique et politique

Session présidée par Catherine Hofmann (BnF, Cartes et plans)

16h15 : Anne-Rieke Van Schaik (University of Amsterdam)

Making History, Floris Balthasar Puts Dutch Victories on the Map (c.1600-1610)

16h45 : Grégoire Binois (Institut d’histoire moderne et contemporaine)

Cartographier l’histoire militaire aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, une activité stratégique

17h15 : Kory Olson (Stockton University)

L’œil de la Révolution, Le Plan d’une partie de la ville de Paris de Mangin

17h45-18h00 : Conclusion générale – Oury Goldman, Lucile Haguet et Geoffrey Phelippot