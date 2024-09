Susan Neiman, La gauche n’est pas woke

Traduction (Anglais) par Cécile Dutheil de la Rochère

Ce livre n’est pas un réquisitoire contre la cancel culture. C’est un livre-manifeste qui appelle au sursaut d’une gauche universaliste, éprise de justice et de progrès. Qui appelle aussi à la création d’un front populaire, seul capable de lutter contre les nouveaux fascismes qui gagnent le monde.

Susan Neiman combat, argument contre argument, l’autocritique accusatoire qui rend la pensée des Lumières coupable des maux que sont le colonialisme et l’esclavage, coupable aussi d’aveuglement et d’eurocentrisme. Elle montre combien les revendications identitaires se révèlent réductrices et essentialistes, en un mot dangereuses. Elle critique le renoncement à l’idée de progrès qui encourage les politiques d’intérêt personnel et condamne toute action d’intérêt général.

En quatre brefs chapitres, Susan Neiman redistribue les cartes d’une conversation intellectuelle nécessaire à nos démocraties.

