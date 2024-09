Femmes et vie politique américaine (Lycée Champollion, Grenoble)

Dans le cadre des élections présidentielles aux Etats-Unis, le lycée Champollion organise le lundi 04 novembre de 13h à 14h une recontre autour de la question des femmes dans la vie politique et dans le discours médiatique américain.

Nous aurons le plaisir de croiser deux approches complémentaires en sociologie et civilisation grâce aux interventions suivantes:

1) Sociologie: « L’antiféminisme des femmes évangéliques : atout de Donald Trump pour les élections présidentielles de 2024 ? », Louise Chabanel. Après une khâgne au lycée Champollion, puis un master d’études anglophones à l’École Normale Supérieure de Lyon, Louise Chabanel a débuté en 2022 un doctorat à l’École Pratique des Hautes Études, au sein du Groupe Sociétés Religions Laïcités.

Le soutien des évangéliques blancs à Donald Trump, depuis sa campagne et son élection en 2016, est resté quasiment constant. De nombreux·ses observateur·rices de l’évangélisme se sont interrogé·es sur les raisons de cet apparent paradoxe. Le candidat et ancien président n’a, en effet, rien d’une figure christique, et son comportement s’oppose aux valeurs morales auxquelles adhèrent une majorité de ces mêmes évangéliques, notamment en matière de sexualité. A ce premier paradoxe s’ajoute celui du soutien des femmes croyantes à Donald Trump, malgré ses comportements et discours sexistes, et sa condamnation en mai 2023 pour agression sexuelle. A l’ère de la « quatrième vague » féministe, qui poursuit et approfondit les combats menés depuis la seconde moitié du vingtième siècle, certaines femmes refusent de critiquer le modèle patriarcal que défend Donald Trump, et le parti républicain plus généralement, mais aussi la religion évangélique.

Cette présentation cherchera à expliquer les raisons de l’attachement des femmes évangéliques étasuniennes contemporaines à un modèle patriarcal à partir de travaux de recherche étasuniens et de l’analyse de contenus médiatiques et issus de réseaux sociaux. Il s’agira de mieux comprendre les raisons de l’antiféminisme des femmes et de mettre en évidence le rôle de celui-ci dans le contexte de possible réélection d’un candidat hostile, par ses décisions politiques et par son comportement, à la progression des droits des femmes.



2) Civilisation: “Covering Kamala Harris and Donald Trump's campaigns’ on television : a critical media discourse analysis”, Cécile Fonbonne. Après une hypokhâgne et une khâgne au lycée Champollion, Cécile Fonbonne est maintenant normalienne agrégée en M2 à l’ENS de Paris Saclay.

On July 27, 2024, Kamala Harris officially declared her candidacy for the US presidential elections. She assured in a tweet that her campaign would be “people-powered” and would “win in November”. The announcement came after Joe Biden dropped out of the presidential race on July 21, 2024. Donald Trump had announced his run for presidency on Nov 15, 2022. News media, among which broadcast news, have been taking on these announcements and covering the campaign of both candidates in an attempt to break down what is at stake with these elections.

Along with print journalism and the World Wide Web, broadcasting is still an essential and dominant platform when it comes to the delivery of news. The objective of this study is to shed light on the objectivity of such coverage, and to identify a potential source of bias or ideology in the language used by journalists on TV when talking about both candidates. After selecting a corpus of transcriptions from the most-watched news report shows on Fox News and CNN, I shall use the TXM software to compare and contrast the discourse on both channels. The discourse produced by Fox News and CNN will be analyzed and compared separately to explore the difference in discourse when the political affiliation is different.