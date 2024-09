39e Congrès International du CIÉF au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 15 juin 2025

Mouvance : déplacement et/ou évolution de l’être humain

Tenant compte du contexte national et international dans lequel nous évoluons aujourd’hui, la mouvance, caractérisée par les notions de déplacements, « croisements » (Martin Doré) et changements peut prendre des dimensions littéraires, langagières, artistiques, géographiques, politiques, sociologiques et psychologiques, entre autres. Dès lors, il est plus que pertinent de s’interroger sur la place de l’être humain face aux nombreux défis qui se profilent à l’horizon dans le monde actuel. Pour ce faire, nous cherchons à explorer les questions liées au nomadisme, à l’errance, à l’(im) migration, à l’altérité, à l’exil voulu ou forcé, à la quête identitaire et la recherche du soi. En effet, si pour certains la mouvance symbolise un nouveau départ, pour d’autres il s’agit de se dépasser mentalement et/ou physiquement, au risque de se perdre ou au contraire de se retrouver.

Cette session accueillera des propositions (de 200 à 300 mots) qui abordent les axes suivants, entre autres, dans des études en langue française, dans les domaines de la littérature française et francophone, de la langue, de l’histoire ou des arts:

· Nomadisme

· Errance (physique ou mentale)

· Exil

· (Im) migration, migrance

· Réfugiés de guerre, réfugiés politiques, réfugiés climatiques

· Changement climatique

· Marginalisation

· Identité et altérité

· Mémoire individuelle ou collective

· Santé mentale

· Abus de substances, troubles alimentaires (anorexie, boulimie etc.)

· Vieillesse, dépendance et la théorie du care

Date limite de soumissions de proposition : 24 septembre 2024

Envoyer à Sushma Dusowoth à sushma_dusowoth@uhearst.ca

Inclure une courte notice bio-bliographique