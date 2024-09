4e éd. conférence francophone interdisciplinaire internationale 2024 : "Migrations & Minorités" (Galați, Roumanie):

"Migration entre représentations esthétiques, espérances sociales et contraintes politiques"

Arrivée à sa quatrième édition, La Conférence Francophone Interdisciplinaire Internationale Migration & Minorités est dédiée cette année à la Migration entre représentations esthétiques, espérances sociales et contraintes politiques. Le thème de la conférence est d’intérêt et d’actualité dans le paysage des sciences humaines et humanistes, comme l’ont déjà prouvé les édition antérieures de cette manifestation scientifique, mais également, juridiques, européennes et mondiales, compte tenu des changements anthropologiques, « civilisationnistes » et religieux, mais également, législatifs, sociaux, économiques, par rapport à la migration, à la condition du migrant et à celle des membres de toutes sortes de minorités, soient-elles ethniques, politiques, religieuses et/ou sexuelles.

Cette année, notre manifestation est particulièrement fléchée sur le phénomène migratoire et ses trois caractéristiques fondamentales : les représentations esthétiques des migrants, les espérances sociales et les contraintes politiques. L’objectif de cette conférence est de réunir des chercheurs des différents domaines des recherches humanistes et humaines afin d’identifier, dans un dialogue commun, les aspects spécifiques du phénomène migratoire et les mécanismes de fonctionnement du phénomène dans les différentes régions du monde. Le thème généreux de recherche offre la possibilité d’affirmer plusieurs perspectives d’analyse du phénomène migratoire, de façon à ce que cette conférence soit ouverte également et en même temps aux lettrés et aux linguistes, aux juristes et aux sociologues, aux historiens et aux « civilisationnistes », aux anthropologues, aux économistes et aux statisticiens, tout comme aux psychologues, ainsi qu’à tous les autres spécialistes pour lesquels la migration des populations et les minorités sont un sujet d’intérêt scientifique, surtout que, cette année, en plus de la guerre en Ukraine, on assiste tous, choqués, à la crise humanitaire de Gaza, ce qui fait en sorte que le problème de la migration et des refugiés soit plus aigu et douloureux que jamais dans l’Europe des dernières décennies, ainsi que dans le monde entier.

Je vous prie de bien vouloir respecter la date butoir, le 5 octobre 2024, pour l’envoi des résumés et des mots-clés en français et en anglais. Je vous prie également d’envoyer vos articles in extenso jusqu’au 1er novembre 2024.

Au nom du Comité d’Organisation,

Le Président de la conférence,

Daniel Lucian GĂLĂŢANU Professeur des universités, Faculté des Lettres de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie; coordonnateur de la Section d’études culturelles et multidisciplinaires du Centre d’Études Historiques et Socioculturelles Est-Européennes; membre associé du laboratoire Groupe de Recherche Identités et Cultures (le GRIC - EA 4314) de l’Université Le Havre Normandie, France