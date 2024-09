Rencontre avec Cheryl Krueger pour Perfume on the Page in Nineteenth-Century France (Séminaire "Actualité de la recherche", Orléans, en ligne)

Le séminaire d'actualité de la recherche du laboratoire POLEN (Université d'Orléans) reçoit Cheryl Krueger pour son ouvrage Perfume on the Page in Nineteenth-Century France, Toronto, University of Toronto Press, 2023.

La séance a lieu le mercredi 11 décembre, de 18 à 19h30, en ligne uniquement.

Cheryl Krueger présentera (en français) son ouvrage et, plus généralement, les smell studies pendant 1h, la 1/2H suivante sera consacrée à un échange avec le public.

Pour avoir le lien de la séance, écrire à : Laelia.Veron@univ-orleans.fr

Traduction du résumé de l'ouvrage en français par Julien Schuh sur le site de la SERD https://serd.hypotheses.org/14393

"Bien qu’on ait affirmé de longue date que les langues, y compris le français et l’anglais, ne peuvent décrire adéquatement l’expérience olfactive, une grande partie de la littérature française du XIXe siècle est saluée pour son évocation mémorable des odeurs. À mesure que le parfum français s’est industrialisé, démocratisé, cosmétisé et féminisé au XIXe siècle, les évocations de fragrances ont associé le parfum à un comportement néfaste et ont considéré que le sillage parfumé d’une femme la rendait à la fois séduisante et toxique. S’appuyant sur une abondance de sources, Perfume on the Page in Nineteenth-Century France montre comment la fiction et les écrits sur l’olfaction se rencontrent, se croisent et s’éclairent mutuellement. Cet ouvrage examine des traités médicaux, des lettres, des manuscrits, des affiches, des publicités imprimées, des articles de magazine, des manuels de parfumerie, des guide de convenances, des entretiens, mais aussi des rencontres avec les parfums eux-mêmes, afin d’analyser comment la dimension olfactive d’un roman ou d’un poème rend compte de la singularité d’un texte, de sa relation unique avec le langage, de son style et de procédés par lesquels il capte le lecteur : son parfum signature. Tout en éclairant la culture du parfum français que nous connaissons aujourd’hui, Perfume on the Page in Nineteenth-Century France suit des traces olfactives historiques et littéraires qui nous invitent finalement à lire le parfum et la littérature autrement."

Présentation sur le site de l'éditeur: https://utorontopress.com/9781487546571/perfume-on-the-page-in-nineteenth-century-france/?srsltid=AfmBOoqYsRR9Gp4VBrTrwlEuOI6TnSBHSarTxJfSP2s1C2nTSQpyZr2f

"Despite long-standing assertions that languages, including French and English, cannot sufficiently communicate the experience of smell, much of France’s nineteenth-century literature has gained praise for its memorable evocation of odours. As French perfume was industrialized, democratized, cosmeticized, and feminized in the nineteenth century, stories of fragrant scent trails aligned perfume with toxic behaviour and viewed a woman’s scent as something alluring, but also something to be controlled.

Drawing on a wealth of resources, Perfume on the Page in Nineteenth-Century France explores how fiction and related writing on olfaction meet, permeate, and illuminate one another. The book examines medical tracts, letters, manuscripts, posters, print advertisements, magazine articles, perfume manuals, etiquette books, interviews, and encounters with fragrant materials themselves. Cheryl Krueger explores how the olfactory language of a novel or poem conveys the distinctiveness of a text, its unique relationship to language, its style, and its ways of engaging the reader: its signature scent. Shedding light on the French perfume culture that we know today, Perfume on the Page in Nineteenth-Century France follows the scent trails that ultimately challenge us to read perfume and literature in new ways."