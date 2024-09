Yuna Visentin, Spiritualités radicales

Préface de Myriam Bahaffou.

Ce livre explore d'autres façons de parler de religions, de spiritualités et de traditions dans le sillage des interprétations féministes et anticapitalistes des chasses aux sorcières, des relectures anarchistes des traditions juives, des luttes et des cosmogonies décoloniales, et des liens que les éco-féministes tissent entre travail reproductif et spiritualités. Raconter des histoires impures, qui mêlent sorcières, Dieu et fantômes, parler ensemble de spiritualités et de religions, c'est un moyen de faire avec les passés, tout en s'engageant à les transformer vers des futurs émancipateurs, antifascistes, pleins de solidarités insoupçonnées.

