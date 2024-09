Gyp comme "agent provocateur" d'une époque en mutation: une auteure entre antisémitisme et libéralisme féminin (Université Justus-Liebig de Giessen)

Gyp comme "agent provocateur" d'une époque en mutation:

une auteure entre antisémitisme et libéralisme féminin (à l'aune d'une (anti-)modernité)

Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne

DESCRIPTION DU PROJET

Gyp ou Sybille-Gabrielle Marie-Antoinette de Riquetti de Mirabeau, comtesse Martel de Janville (1849-1932), nom de naissance de l'auteure issue de la noblesse française sous le pseudonyme Gyp, qu'elle qualifiait elle-même expressément de « masculin », fut l'une des auteures les plus célèbres du Paris de la Belle Époque. Auteure d'une centaine de romans et d'une trentaine de pièces de théâtre, pamphlétaire, commentatrice politique, caricaturiste et salonnière, Gyp fut l'une des actrices les plus remarquées du champ littéraire. Elle s'est fait un grand nombre de fans grâce à ses dessins et à ses séries de romans pour en-fants et adolescents Le Petit Bob, Paulette et Chiffon, qui ont contribué à fonder le roman français pour adolescents de l'époque. Son rôle pendant l'affaire Dreyfus en tant qu'anti-dreyfusarde et anti-mitaine revendiquée, qui a soutenu la propagande antisémite avec des textes et des caricatures dans des journaux de droite nationale comme La Libre Parole ou Le Gaulois, est certainement l'une des raisons d'une réserve frappante de la part des chercheurs, dont l'œuvre de Gyp n'a jusqu'à présent guère été perçue. En même temps, il est clair qu'elle fait partie des auteurs oubliés qui ont marqué l'histoire de la littérature de manière durable, mais qui attendent encore aujourd'hui d'être étudiés de manière approfondie. Le projet met pour la première fois systématiquement en lumière l'œuvre pluridi-mensionnelle de Gyp en tant qu'écrivaine de la Belle Époque, qui joua un rôle important dans le champ littéraire et socioculturel en tant qu'« agent provocateur ». Si l'on veut comprendre l'époque et ses ambivalences, mais aussi jeter un regard critique sur l'antisémitisme qui se manifestait de plus en plus en France à cette époque, à l'exemple de l'affaire Dreyfus et d'autres textes, on ne peut éviter de considérer Gyp comme un acteur central de ce discours. Dans la perspective de la question de la modernité de Gyp, elle est considérée pour la première fois comme une écrivaine qui s'empare de manière sismographique des thèmes et des tendances actuels de la Belle-Époque parisienne et qui développe un répertoire esthétique pour ses mises en scène (multimodales), donnant ainsi en même temps des impulsions centrales à une esthétique du spectaculaire.

ATELIER 1

GYP – AUTEURE DE LA BELLE ÉPOQUE

DU 21 AU 22 MAI 2025, UNIVERSITÉ JUSTUS-LIEBIG DE GIESSEN

Le premier atelier est consacré à la position particulière de Gyp en tant qu'auteure de la Belle Époque, une époque en pleine mutation. L'accent sera mis sur sa fonction d'actrice d'une modernité littéraire et d'« agent provocateur », tant sous le signe d'une esthétique du spectaculaire que dans le contexte des discours contemporains sur la féminité et les genres ou les concepts corporels.

Les propositions de communications pourront notamment concerner :

- positionnement de Gyp en tant qu'auteur dans le champ littéraire.

- représentations de la nouvelle femme

- formes d'aspiration à l'autonomie des femmes

- discours sur le genre et le corps vers 1900

- esthétique du spectacle dans l'œuvre de Gyp en tenant compte en particulier des imbrications intermédiales avec d'autres formes de représentation qui recourent au spectaculaire, en particulier le théâtre (féerie) et le premier film

L'atelier approfondit les perspectives scientifiques interdisciplinaires sur Gyp en tant qu'actrice dans le champ littéraire émergent de la modernité.

ATELIER 2

GYP ET L'AFFAIRE DREYFUS

AUTOMNE/NOVEMBRE 2025, UNIVERSITÉ JUSTUS-LIEBIG DE GIESSEN

Dans le contexte de l'affaire Dreyfus, le deuxième atelier examinera comment Gyp, en tant que porte-parole des antidreyfusards, devient un phénomène médiatique et une actrice centrale au carrefour des champs littéraire, politique et intellectuel. Dans ce contexte, l'accent sera mis sur la figure de l'« intellectuel » (généralement défini comme masculin) ainsi que sur l'importance de la presse et plus particulièrement du scandale médiatique dans le positionnement littéraire et l'écriture de Gyp.

Les propositions de communications pourront notamment concerner :

- approche théorique des médias et du discours de l'auteur

- les scandales médiatiques autour de 1900

- Gyp comme phénomène médiatique

- rôle et importance des intellectuels

- antisémitisme à la Belle Époque

- réflexion critique et problématisation des modèles de représentation stéréotypés et antisémites dans les textes littéraires et diurnes de Gyp

L'atelier rassemble des perspectives scientifiques interdisciplinaires sur Gyp en tant qu'actrice dans le champ littéraire naissant de la modernité ainsi que sur l'importance de sa littérature pour l'affaire Dreyfus et donc pour la situation de bouleversement autour de 1900, entre innovation et déclin, orientation vers le monde et antisémitisme.

ATELIER 3

FORMES SÉRIELLES DU RÉCIT

DU 8 AU 9 FÉVRIER 2027, UNIVERSITÉ JUSTUS-LIEBIG DE GIESSEN

Le troisième atelier se penchera sur les séries narratives de Gyp, considérées d'une part dans le contexte de la narration sérielle de l'époque et des nouvelles possibilités de publication dans la presse, d'autre part en tant que format de transmission et d'archivage de programmes éducatifs et de savoirs populaires, ainsi que dans la perspective de l'émergence de la littérature pour enfants et adolescents.

Les propositions de communications pourront notamment concerner :

- transformation du champ journalistique et littéraire dans la deuxième moitié du 19e siècle

- esthétique intermédiale dans l'œuvre de Gyp

- classification des formes de représentation multimodales, sérielles et populaires de Gyp, en particulier en relation avec les premières formes de bande dessinée et de comic strip ainsi que les formes courtes de narration (short forms)

- rôle de Gyp dans la formation de la littérature de jeunesse

L'atelier approfondit les perspectives scientifiques interdisciplinaires sur Gyp en tant qu'actrice dans le champ littéraire émergent de la modernité.

Nous vous prions d'envoyer votre proposition jusqu'au 31 décembre 2024 (titre de la conférence, résumé de 500 mots, courte biographie) pour une conférence (max. 30 minutes) aux adresses électroniques :

Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de

Jana.Keidel@romanistik.uni-giessen.de

Les contributions de la série d'ateliers seront publiées dans un recueil.

Les langues des ateliers sont l'allemand, l'anglais et le français.