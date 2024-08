La littérature comparée en décalage / Comparative Literature Off-Kilter (Trent Univ.)

Colloque de l’Association canadienne de littérature comparée (ACLC)

Canadian Comparative Literature Association Conference (CCLA)

Juin/June 7-8-9 2025

Trent University et online (hybride)

Appel à communications – Call for Papers

La littérature comparée en décalage

Comparative Literature Off-Kilter

Le français ne suit pas ;

il mène le bal, and English joins the party.

Pour son premier colloque à l’extérieur du Congrès de la fédération des sciences humaines, l’Association canadienne de littérature comparée (ACLC-CCLA) propose de penser le décalage, qu’il soit institutionnel, temporel ou spatial, que permet le comparatisme. In 2025, we are bringing our annual Canadian Comparative Literature Association to Trent University, in Peterborough-Nogojiwanong, dedicating three days to sharing our work and our thoughts on our often off-kilter positionality in (and out of) academia.

The precarious balancing act of comparison entails a constant movement on the part of the researcher/teacher/creator, a movement that does not settle well within the institutional structures of the article, the grant proposal, the course, the conference. This event will be an opportunity to revel in the cracks, the bugs, une occasion de rajouter du sable dans l’engrenage ; non seulement en pointant les failles mais surtout en mettant en œuvre les décalages, accrochages, jeux et autres bogues. Dans la lignée du féminiSpunk conçu par Aventin comme « une extermination des normes et des pouvoirs […] qui s’offre telle une envie contagieuse – une invitation totale et permanente au plus jouissif des fuck off » (Aventin 25)[1] et de l’éloge du bug de Vitali-Rosati,[2] nous proposons de penser le comparatisme comme ce qui détourne le « bon fonctionnement » de la machine (académique; capitaliste), and to conceive this event as a playground on which marginal practices, thoughts, works and formats can form revolutionary friendships.

Nous invitons les propositions de communications qui souhaitent traiter du décalage comparatiste, ou offrir un « décalage en action ». Les propositions peuvent être en français, en anglais, ou dans un mélange de langues. We invite comparatists to submit an off-kilter proposal (in French, English, or a mix of languages). The presentations and activities could adopt the following formats – these are just examples:

➢ présentation de recherche individuelle ou collective – individual or collective research paper;

➢ présentation de recherche-création individuelle ou collective – individual or collective research-creation performance;

➢ manifeste (présentation de 5 minutes visant à énoncer les idées clés d’une pensée / d’une pratique) – manifesto (5-minute presentation stating core ideas / vision of a practice);

➢ table ronde (incluant le thème de la discussion et les noms des participant·es) – roundtable (including the theme of the discussion and the confirmed speakers);

➢ atelier dédié à un thème ou à une pratique – workshop on a particular theme or skill;

➢ autre format explorant les alternatives de la communication scientifique – any other format examining alternative scientific communication.

Nous vous invitons à soumettre une proposition d’environ 200 mots pour une présentation individuelle ou une activité de groupe, en pièce jointe, à Jeanne Mathieu-Lessard (jeannemathieulessard@gmail.com), avant le 15 décembre 2024. Veuillez inclure une mention du format proposé et indiquer si vous souhaitez présenter en présentiel ou en ligne.

You’re invited to submit a 200-word abstract for an individual presentation or a group activity) to Jeanne Mathieu-Lessard (jeannemathieulessard@gmail.com) by December 15, 2024. Please mention the desired format of the presentation, and whether you can present in person or online.





[1] Christine Aventin, Féminispunk - Le monde est notre terrain de jeu, La Découverte, 2021.

[2] Marcello Vitali-Rosati, Éloge du bug, Être libre à l'époque du numérique, La Découverte, 2024.