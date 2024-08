Excavatio, revue de l'Association Internationale Zola et Naturalisme, vol. 35 (hiver 2024)

APPEL À CONTRIBUTIONS EXCAVATIO Vol. XXXV (Hiver 2024)

Excavatio est la publication officielle de l'Association Internationale Zola et Naturalisme (AIZEN).

Excavatio est une revue scientifique en libre accès publiée annuellement. Ouverte aux professeurs, aux doctorants et aux chercheurs indépendants titulaires d'un doctorat, elle se consacre à la diffusion d'essais scientifiques sur la littérature, les études comparatives et culturelles, l'art et les études cinématographiques en rapport avec Émile Zola et le naturalisme, les écrivains, artistes ou cinéastes naturalistes, ainsi que l'influence ou la réception de ces œuvres.

Vingt-trois volumes de cette revue avec évaluation par les pairs ont été publiés en version imprimée. Depuis 2014, la revue Excavatio paraît annuellement en version électronique, avec de 8 à 12 articles par volume : http://aizen.zolanaturalismassoc.org/excavatio/journal.html

Le douzième volume en version électronique, n°XXXV, Émile Zola et le naturalisme, paraîtra en décembre 2024.

Si vous souhaitez soumettre un article, vous devez être membre de l’AIZEN. Pour plus de détails sur le protocole de rédaction, veuillez consulter la section “Guidelines” sur le site internet :

http://aizen.zolanaturalismassoc.org/excavatio/guidelines.html

Tous les textes seront soumis à une évaluation par les pairs et à un processus éditorial.

Les articles pour le volume XXXV doivent être soumis en anglais ou en français et avoir entre 6000 et 8000 mots. L’auteur est tenu d’envoyer électroniquement aux deux rédactrices le fichier de l’article en format Word, accompagné d’un résumé de 100 à 200 mots, d’une version courte de son CV et de sa fiche biographique.

La date limite pour la soumission des articles (en français ou en anglais) destinés au volume XXXV est le 31 octobre 2024.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le comité éditorial : Juliana Starr (jstarr1@uno.edu), rédactrice de la publication

Elisabeth-Christine Muelsch (elisabeth.muelsch@angelo.edu), corédactrice de la publication

Isabelle Schaffner, éditrice (isabelle.schaffner@polytechnique.edu) Carolyn Snipes-Hoyt, éditrice (carolynhoyt@burmanu.ca)

Volume d’EXCAVATIO à paraître: n° XXXV (parution au 31 décembre 2024)