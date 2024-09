L'usage du sens

Nous sommes tous des interprètes. Non seulement au quotidien, quand nous interrogeons le monde qui nous entoure pour essayer d’en extraire du sens ou pour le réorganiser en imagination, mais surtout quand nous prenons place devant un écran, des images. Ce rectangle lumineux qui délimite un certain nombre de signes semble même réclamer une interprétation de notre part. À moins que nous ne décidions de faire usage, plutôt, des signes qu’il nous envoie ? Mais quelle différence y a-t-il entre usage et interprétation ? Et quel lien y-a-t-il entre nos usages des images et nos interprétations ? À l'initiative de Laurent Jullier et Guillaume Soulez, la revue Théorème consacre un sommaire aux "Usages de l’interprétation, interprétations de l’usage".