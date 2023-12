Théorème, n° 36 : "Usages de l’interprétation, interprétations de l’usage" (dir. Laurent Jullier & Guillaume Soulez)

Usages de l’interprétation, interprétations de l’usage

Théorème, n°36, décembre 2023

sous la direction de Laurent Jullier et Guillaume Soulez

Nous sommes tous des interprètes. Non seulement au quotidien, quand nous interrogeons le monde qui nous entoure pour essayer d’en extraire du sens ou pour le réorganiser en imagination, mais surtout quand nous prenons place devant un écran, des images. Ce rectangle lumineux qui délimite un certain nombre de signes semble même réclamer une interprétation de notre part. A moins que nous ne décidions de faire usage, plutôt, des signes qu’il nous envoie ? Mais quelle différence y a-t-il entre usage et interprétation ? Et quel lien y-a-t-il entre nos usages des images et nos interprétations ?

Après une introduction qui fait un point sur le débat actuel dans la théorie littéraire, la philosophie de l’art et en sciences humaines, Théorème a choisi la confrontation des approches : chacun des contributeurs de ce numéro mobilise des outils et méthodes spécifiques : esthétique, histoire, sociologie, sémiologie, didactique, etc. De même pour le choix d’une confrontation des objets : cinéma, télévision, bande dessinée.

Se dégagent des recoupements, des points d’appui, peut-être même des certitudes - loin, en tous cas, du relativisme et du chacun pour soi. Et si penser l’usage des interprétations et l’interprétation des usages nous mettait sur la voie du partage des interprétations ?

Sommaire

Introduction : L’usage du sens (Laurent Jullier et Guillaume Soulez)

Première partie : Interroger l'usage et l'interprétation

Pour l’interprétation (Jacques Aumont)

Interpréter : vers une conception esthésique (Martin Lefebvre)

Manières de faire sens : usage, délibération, interprétation (Guillaume Soulez)

Deuxième partie : Construire une interprétation

Construire une interprétation : les quatorze premières secondes de Sunset Blvd. (Laurent Jullier)

L’interprétation abductive : comme un retour vers le futur. À propos de Chiens errants de Tsai Ming-liang (Dominique Chateau)

Troisième partie : Situer (historiquement) une interprétation

« Cinéma expression sociale ». Critiques et ciné-clubs ou interprétation et usages sociaux du film en France (1920-1950) (Valérie Vignaux)

Comprendre l’interprétation d’un corpus : Hitchcock, Welles, Wyler et l'invention de la notion de plan-séquence par André Bazin (Laurent Le Forestier)

Quatrième partie : Pratiquer l'interprétation, l'interprétation comme usage

Interpretive Pleasures in Experiencing Serial Fiction (Janet Staiger)

Usages sociologiques et usages ordinaires de la BD. L’approche anthropologique d’une technique de plaisir commune (Jean-Marc Leveratto)

Cinquième partie : Utiliser un film, l'exemple de l'éducation aux images

Dialectique et didactique de l'interprétation des films (Perrine Boutin, Barbara Laborde, Roger Odin, Camille Noûs)

Bibliographie, Résumés/Abstracts, Présentation des auteurs

