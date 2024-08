Littératures française et francophone, pour une lecture culturelle bantu : médiations et postures méthodologiques (Brazzaville, Congo)

Littératures française et francophone, pour une lecture culturelle bantu :

médiations et postures méthodologiques

Journée d'études

À en croire Eric Eric Neveu (2008, 2010), les Cultural Studies voyagent. Et le voyage s’est jusque-là fait entre la France et l’Angleterre, entre l’Europe et les USA. De l’Afrique centrale où domine la culture bantu, des chercheurs convoquent les données théoriques et méthodologiques des Cultural Studies pour lire l’incidence de la culture bantu dans l’écriture et/ou la lecture des œuvres littéraires françaises et francophones.

En se fondant sur les impératifs de la culture bantu, il est question de penser les postures épistémologiques et méthodologiques qui peuvent permettre de parler des Bantu Cultural studies (BCS).

L’importante exposition aux outils théoriques occidentaux dans les universités africaines tend à réduire l’élan d’affirmation des postures culturelles spécifiques et les travaux scientifiques ne questionnent pas les textes avec un regard propre. La lecture de la culture, de l’identité et des représentations sous l’aune des BCS représenterait un enjeu symbolique important dans la construction des nouveaux espaces de développement et de médiation culturelle des Bantu.

Une telle réalité engage les chercheurs impliqués dans cette aventure à réfléchir sur les éléments du cosmos ou de la culture bantu susceptibles d’aider à lire les textes littéraires sous un nouveau regard.

Quelles approches méthodologiques pour penser ou interroger les mutations de l’imaginaire social ? Quel impact le passage de l’oralité à l’écriture a-t-il généré chez l’écrivain ou le lecteur ? Comment se manifeste l’hétérogénéité culturelle des écrivains francophones de l’aire culturelle bantu ? Retrouve-t-on la dynamique intertextuelle entre texte oral (introuvable) et texte écrit (identifiable) ? Quel devenir de l’écrivain en dehors de sa culture de base ?

Calendrier de l’appel à communications

- Lancement de l’appel : 15 août 2024

- Date de clôture de l’appel : 15 octobre 2024 à midi (GMT)

- Réponse du comité d’organisation : 20 octobre 2024

- Tenue de la JE : 15 novembre 2024

Adresse pour toute réponse et information : <erliffje@gmail.com>

—

Comité scientifique

Omer Massoumou (Université Marien Ngouabi, Congo)

Anatole Mbanga (Université Marien Ngouabi, Congo)

Bellarmin Etienne Iloki (Université Marien Ngouabi, Congo)

Rémy Bazenguissa Ganga (Institut des mondes africains, IMAF, France)

Robert Fotsing (Université Dschang, Cameroun)

Frédéric Mambenga Ylagou (Université Omar Bongo, Gabon)

Augustin Nombo (Université Marien Ngouabi, Congo)

Rony Dévyllers Yala-Kouandzi (Université Marien Ngouabi, Congo)

Dieudonné Moukouamou Mouendo (Université Marien Ngouabi, Congo)

Comité organisateur

Jean Bruno Antsue

Patric Itoua

Simbo Apekou Epozas

Laititia Fleurette Selenguende Dzongo

Guy Armand Mampassi

Ulrich Bakoumissa

Fabrice Ollembé

Macyval Mbou Tsamana

Dieu-Merci Koudinga Niamba

Doctorant·es, membres de l’ERLIFF