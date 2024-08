"Les beautés des jardins", un dossier d'en-attendant-nadeau.fr

Les beautés des jardins, un dossier à lire sur en-attendant- nadeau.fr

Les jardins ont des rôles, des places, des formes qui varient et qui portent nos socialités, nos idées, nos sentiments. Qu’ils figurent les lieux du pouvoir, de la richesse ou des plaisirs, qu’ils nous soient proches ou lointains, qu’on les aborde par le biais du paysagiste ou des sciences naturelles, qu’on en explore l’histoire ou l’actualité, les jardins nous parlent de nous-mêmes. Dans une époque qui interroge avec force ses liens avec la nature, il semble utile d’y déambuler et d’apprendre à les regarder.

—

Des mots et de l’eau

Alors que les inquiétudes sur notre avenir et la catastrophe écologique s’imposent, les jardins et les plantes connaissent un évident regain d’intérêt. Passer l’été d’Irène Gayraud et Botaniser l’Odyssée de Laurent Dubreuil nous proposent de penser autrement et de refonder nos liens avec la nature. par Claire Paulian | Littérature française, Poésie « The Present Oder is the Disorder of the Future », de Ian Hamilton Finlay (« Little Sparta ») © CC BY 2.0/Rosa Menkman/Flickr

Combats poétiques paysagers

Situé en Écosse, Little Sparta, le jardin de Ian Hamilton Finlay, est une des créations paysagères les plus importantes du XXe siècle. C’est un jardin-poème et un manifeste de ce que doit être au sein de la société la position de l’art et de l’artiste. par Claude Grimal | Arts Plongée dans un jardin (Berlin) © Hugo Pradelle

Bibliothèque des jardins

Nos lectures sont hantées par des jardins, des images, des récits. On en traversera quelques-uns, comme on divague dans une grande bibliothèque qui admet la diversité et le hasard. Le jardin y apparait alors successivement comme un espace privilégié de l’enfance, du rêve, du désir, de la pensée. par Hugo Pradelle | Littérature étrangère, Littérature française « Iris d’été », de Kamisaka Sekka (1909)

« J’ai descendu dans mon jardin »

Deux grands amoureux des jardins, l’un d’origine coréenne, Byung-Chul Han, l’autre d’origine italienne, Marco Martella, proposent des parcours botaniques et méditatifs de leurs domaines. Le premier nous promène dans son petit arpent de terre à Berlin, et le second nous fait faire le tour du sien dans la Brie. par Claude Grimal | Essais Pierre Jean Jouve par Claire Bertrand

Coup de foudre au-dessus d’un jardin

Quelle réalité se cache derrière la fiction d’un détail géographique ? Une enquête sur un texte de Pierre Jean-Jouve, avec trois protagonistes : l’écrivain, le lecteur, le chercheur. par Marie Étienne | Enquêtes (été 2019), Poésie

