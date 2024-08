République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Djilali BOUNAAMA, Khemis-Miliana

Faculté des Lettres et des Langues

Appel à contribution pour un numéro Spécial de la revue CDLC numéro Varia Volume 2 Numéro 2 (5ème numéro ) Octobre 2024

Coordonné par :

-Dr Elarbi AMARI, Université de Khemis Miliana, (Algérie).

-Dr Abdenour AIT TAHAR, Université d’Alger2 (Algérie).

Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels «CDLC» est une revue scientifique internationale semestrielle d’expression française, essentiellement consacrée à l’enseignement/apprentissage du français dans tous ses états. Elle est en libre accès et éditée par la faculté des lettres et des langues, Université Djilali BOUNAAMA- Khemis Miliana, Algérie.

Elle diffuse des recherches théoriques, empiriques et/ou interdisciplinaires relatives à la didactique des langues et des cultures, aux sciences du langage, à la sociolinguistique, à la littérature et aux sciences de l’éducation.

Cette revue prend en compte la diversité, la pluralité et la coexistence de nombreux contextes qui se valent à travers plusieurs situations. La revue Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels «CDLC» s’intéresse aux travaux scientifiques relevant de la confrontation de différents contextes (didactiques, pédagogiques, linguistiques, littéraires, culturels, sociaux et sociolinguistiques) dans les échanges en situations d’apprentissage, d’enseignement et de formation.

Animée par un comité de rédaction totalement indépendant, cette revue, publie en français, des articles, des comptes rendus et des notes de lecture critiques des publications récentes dans les champs suivants :

-Didactique des langues et des cultures.

-Etudes littéraires et culturelles.

-Sciences du langage et analyse du discours.

-Sciences de l’éducation et psychopédagogie.

-Etudes linguistiques et sociolinguistiques.

-Arts et lettres.

-Neurosciences et sciences cognitives.

Calendrier :

• Lancement de l’appel à contribution : 1er Août 2024.

• Date limite de réception des articles pour évaluation : 20 septembre 2024.

• Notification d’acceptation : 25 Septembre 2024. • Renvoi des textes corrigés : 30 Septembre 2024.

• Publication et mise en ligne : Octobre 2024.

Modalités de soumission :

Les textes proposés, d’une longueur de 10 à 15 pages, en français, (Times New Roman : 12 ; simple), accompagnés d’un résumé (en français, en anglais et en langue nationale du contributeur), doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue.

-Lien de téléchargement du Template: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/928

-Lien de soumission des articles : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/928

Pour tout renseignement, contactez :

 Les coordinateurs du numéro :

 -Dr Elarbi AMARI : e.amari@univ-dbkm.dz

 -Dr Abdenour AIT TAHAR : aittaharabdenour71@gmail.com

Comité de rédaction de la revue CDLC :

revue.cdlc@gmail.com et revue.cdlc@univ-dbkm.dz

Les liens de la revue sur les réseaux et plateformes :

-Compte de la revue sur la plateforme ASJP sur le lien:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/928

-Compte Google Shcolar sur le lien: https://scholar.google.com/citations?user=QkAlp-oAAAAJ&hl=fr

-Compte Reserchgate sur le lien : https://www.researchgate.net/profile/Revue-Cdlc

-Page Facebook sur le lien : https://www.facebook.com/revue.cdlc.dz/

Directeur d’honneur de la revue -Pr. Mohamed-El-Cheikh BERRABAH, Recteur de l’Université de Khemis Miliana,(Algérie).

Directrice de publication Dr.Anissa FELLAH, Doyenne de la faculté des lettres et des langues, Université de Khemis Miliana(Algérie).

—

Rédacteur en chef

-Dr.EL-Mehdi SOLTANI,Université de Khemis Miliana,( Algérie).

Secrétariat de rédaction

-Amina BAGHDADI et Ihcène BELLAT, Université de Khemis Miliana. (Algérie).

Comité de rédaction

-Dr.EL-Mehdi SOLTANI, Université de Khemis Miliana, (Algérie).

-Dr.Souad BRAHMI, Université de Khemis Miliana, (Algérie).

-Dr Elarbi AMARI, Université de Khemis Miliana, (Algérie).

-Dr. Salah ARRAR, ENS-Sétif, (Algérie).

-Dr.Mohamed REZZIK, Université d’Alger2, (Algérie).

-Dr.Sidi Mohamed TALBI, Université de Chlef , ( Algérie).

-Dr Abdenour AIT TAHAR, Université d’Alger2 (Algérie).

Comité scientifique

-Pr.Hakim MENGUELLAT, Université de Blida 2,( Algérie).

-Pr.Ahmed BOUALILI, Université de Cergy-Pontoise, Paris (France).

-Pr.Aini BETOUCHE, Université de Tizi Ouzou, (Algérie).

-Pr.Fatima BOUKHELOU, Université de Tizi Ouzou, (Algérie).

-Pr.Nacira ACHI, Université de Tizi Ouzou, (Algérie).

-Pr.Abdelkarim BENSLIM, Université d’Ain Timouchent, (Algérie).

-Pr.Rachid CHIBANE, Centre universitaire de Tindouf, (Algérie).

-Pr.Karim OUARAS, Université D’Oran 2, (Algérie).

-Pr. Mohand Amokrane AIT DJIDA,Université de Chlef , ( Algérie).

-Pr.Amaria BELKAID, Université de Tlemcen, (Algérie).

-Pr.Mamadou Lamine SANOGO INSS-CNRST, Ouagadougou, (Burkina Faso.)

-Pr.Olivier SECARDIN, université d'Hiroshima, (Japon).

-Dr.Marine TOTOZANI, Université de Saint Etienne , (France ).

-Dr.Anissa FELLAH Université de Khemis Miliana,( Algérie).

-Dr.El-Mehdi SOLTANI, Université de Khemis Miliana, (Algérie).

-Dr.Souad BRAHMI, Université de Khemis Miliana, (Algérie).

-Dr Elarbi AMARI, Université de Khemis Miliana,(Algérie).

-Dr.Fatima Zahra ZAHAF , Université de Khemis Miliana,( Algérie).

-Dr. Samia MOUFFOK, Université de Batna 2, (Algérie).

-Dr. Fouzia AMROUCHE, Université de M’Sila, (Algérie).

-Dr. keltoum SOUALAH, Université de Bordj Bou Arreridj, (Algérie).

-Dr Abdenour AIT TAHAR, Université d’Alger2.Algérie.

-Dr.Soraya BOUZIDI, Université de Khenchla, (Algérie).

-Dr.Chahrazed DAHOU, Université Paul-Valéry Montpellier3, (France).

-Dr.Babacar FAYE, Université Cheikh Anta Diop, (Sénégal).

-Dr.Baba Diéye DIAGNE, Université Cheikh Anta Diop, (Sénégal).

-Dr.Joseph AVODO AVODO, Université de Maroua, (Cameroun).

-Dr. Ousmane SIDIBE, Université de San Pedro, (Côte d'Ivoire).

-Dr.Justine MARTIN, Université de Castilla-La Mancha (Espagne).

-Dr.Serge DREYER, Université Tunghai, (Taiwan).

-Dr.Ozouf Sénamin AMEDEGNATO, University of Calgary, (Canada) .

-Dr.Mohamed REZZIK, Université d’Alger2, (Algérie).

-Dr. Salah ARRAR, ENS-Sétif, ( Algérie).

-Dr. Amir MAHDI, Université de Tiaret, ( Algérie).

-Dr.Fatima Zohra MOUKHTARI, Université de Tiaret, ( Algérie).

-Dr.Said MAHMOUDI , Université de Tiaret, ( Algérie).

-Dr Sid Ahmed KHALLADI, Université d’Adrar,( Algérie).

-Dr Mohamed MEKKAOUI, Université de Mascara, ( Algérie).

-Dr.Mohamed BEKKAYE, Centre universitaire de Maghnia,( Algérie).

-Dr.Zakaria MAKHLOUFI, Université d’El-Taref, ( Algérie).

-Dr.Sidi Mohamed TALBI, Université de Chlef ,( Algérie).

-Dr. Afif MOUATS, Université de Batna 2,( Algérie).

-Dr.Hicham GHALEM, Université d’Alger2, ( Algérie).

-Dr.Islem AIT IKHLEF, Université de Blida 2, ( Algérie).

-Dr.Mamadou LAM, Ecole Supérieure Polytechnique de Nouakchott, (Mauritanie). -

Dr.Losséni FANNY, Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, (Côte d'Ivoire).

-Dr.Yao Jean-Marc YAO, Université Alassane Ouattara – Bouaké, Côte d’Ivoire

Dr. Carla SERHAN, Université de Balamand ,(Liban).

Bibliographie Sélective :

1-SOLTANI, El-Mehdi, (2023) ,Entretien avec Malika Fatima BOUKHELOU, Professeure des universités « La participation aux activités scientifiques contribue indéniablement à la formation des jeunes chercheurs », Numéro Varia, Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels [En ligne], 1(1),397-406. Disponible sur le lien : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/229523

2-SOUALAH, Keltoum (2023), À la Rencontre de Mohammed Dib : Entretien avec une Enseignante Universitaire et Gardienne de l'Héritage Littéraire BENMANSOUR BENKELFAT Sabiha, Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels [En ligne], 1(3), 144-155. Disponible sur le lien : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/241587

3-SOLTANI , El-Mehdi., (2023), Entretien avec Assia DIB, Présidente de la Société internationale des amis de Mohammed DIB (SIAMD), Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels [En ligne], 1(3), 134-143. Disponible sur le lien : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/241586

4-ARRAR, Salah ,. (2023), L’œuvre dibienne approchée et analysée par Hervé Sanson : Entretien avec un spécialiste de littératures francophones du Maghreb, Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels [En ligne], 1(3), 156-165. Disponible sur le lien : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/241588