La représentation des relations amoureuses dans les fictions sud-est-asiatiques (Inalco, Paris)

Journée d’étude. La représentation des relations amoureuses dans les fictions sud-est-asiatiques

L’Asie est un large continent, parfois, à tort, abordé par les non spécialistes comme un bloc homogène. Pourtant, un observateur attentif remarquera, par exemple en portant son regard sur la région sud-est asiatique, au carrefour des Asies du Sud et de l’Est, que les modèles culturels, et notamment concernant les questions de genre et de sexualité, sont davantage diversifiés qu’homogènes. Avec des événements culturels de renom tels que le SEA Write Award, le Asia South East-Short Film Festival, l’ASEAN Film Festival, et d’autres initiatives significatives, l’Asie du Sud-Est se révèle être non seulement un ensemble géographique et politique complexe, où la diversité linguistique, socioreligieuse et ethnique est la norme, mais également une région dans laquelle l'art et la culture proposent un espace privilégié de dialogue et de partage.

En portant notre regard sur le continent sud-est asiatique, des influences culturelles venues d’Asie de l’Est et du Sud apparaissent, et les différentes modalités de leur réception et réécriture témoignent de l’hétérogénéité des paradigmes socioculturels présents dans cet espace. Nous le voyons avec certaines grandes œuvres telles que le Ramayana (épopée indienne), les Trois Royaumes (roman historique chinois) ou encore les Cycles de Panji (conte javanais) -œuvres dans lesquelles le thème amoureux n’est d’ailleurs pas exclus-, que l’on peut lire dans différents pays, sous différentes adaptations. Aujourd’hui même, avec l’accélération des flux culturels et l’influence de nouveaux médias culturels (les K-Dramas, Bollywood, le yaoijaponais…) produits et reçus dans des circonstances différentes d’un pays à l’autre, la diversité des rapports de la fiction aux relations amoureuses dans cette région du monde culturellement complexe s’intensifie ; et à cela s’ajoutent d’autres facteurs d’autant plus complexes tels que les catégories des plateformes de streaming, les rayons des librairies, l’émergence de discours internationaux sur le genre et la sexualité, etc.

Cette journée d’étude s’intéressera à la manière dont les fictions (cinéma, séries télévisées, littérature, théâtre, poésie, bande dessinée…) abordent la question des relations amoureuses en Asie du Sud-Est, qu’il s’agisse d’études comparatives ou portant sur un seul pays. Les propositions traitant des arts locaux et nationaux de ces pays, quelle qu’en soit la période de création, sont les bienvenues. Cette journée d’études sera une occasion pour les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant sur les fictions amoureuses et plus généralement sur les arts sud-est asiatiques de poursuivre leurs réflexions sur les spécificités des rapports à l’amour, au genre et à la sexualité dans les arts nationaux et sur les échanges culturels observables dans cette région du monde culturellement complexe.

Des propositions d’intervention traitant du thème des relations amoureuses et sexuelles dans les fictions sud-est asiatiques ou comparant les œuvres de cette aire à d’autres pays sont les bienvenues. Merci d’envoyer un résumé de votre intervention (500 mots maximum) accompagné d’une brève notice biographique à nicolas.barcikowsky@inalco.fr avant le 20 novembre 2024.

Comité scientifique

- Mme Cam Thi DOAN, PU (IFRAE, INALCO)

- M. Theeraphong INTHANO, MCF (CERLOM, INALCO)

- M. Etienne NAVEAU, PU (CERLOM, INALCO)

- Mrs. Rachel HARRISON, Professor (SOAS)

Organisation

Theeraphong INTHANO (MCF, CERLOM) et Nicolas BARCIKOWSKY (Doctorant, IFRAE/CERLOM)

Calendrier provisoire

- Date limite d’envoi des propositions : 20 novembre 2024

- Retours et publication du programme : 15 décembre 2024

- Journée d’étude : 24 janvier 2025

