David Bozzini, Marion Fresia, Olivia Killias, Anne Lavanchy, Engagements. Penser la responsabilité de l’anthropologue avec Ellen Hertz

Qu’est-ce que l’engagement en anthropologie ? Comment s’engage-t-on aujourd’hui ? En s’appuyant sur le parcours de notre collègue et amie Ellen Hertz, cet ouvrage souhaite renouveler la réflexion sur ces questions. Il montre l’intérêt de penser l’engagement de manière élargie, non seulement comme un souci de rendre la recherche pertinente et accessible à un large public, mais aussi comme une responsabilité exercée au quotidien au sein des institutions académiques et au-delà.

Si Ellen Hertz s’est engagée par ses choix de recherche centrés sur l’analyse du pouvoir, sa trajectoire est aussi faite d’engagements a priori plus ordinaires – pédagogiques, diplomatiques, relationnels et amicaux, de mentoring et d’encadrement – la plupart du temps absents des débats sur le sujet.

S’inspirant de cette trajectoire, onze contributions nous invitent à explorer et à valoriser la diversité des manières de s’engager, loin d’une science uniquement motivée par la course aux publications.

L’engagement s’y dessine comme un art aux facettes multiples, qui se déploie tant à partir de positions prestigieuses d’autorité et d’expertise, que dans des activités académiques et administratives peu visibles, voire ingrates. Un art qui repose sur l’indignation tout comme sur l’humour, la légèreté, le care et l’amitié, mais qui souvent suppose une disponibilité totale dont les coûts et les limites sont également abordés dans l’ouvrage.

Télécharger l'ouvrage sur le site de l'éditeur…