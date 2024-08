Les spectres contemporains du XIXe siècle dans la littérature de l'Europe centrale et orientale (revue Dacoromania litteraria)

Appel à contributions



Dacoromania litteraria, 12/2025

Les spectres contemporains du XIXe siècle dans la littérature de l'Europe centrale et orientale

On pourrait dire métaphoriquement que le XIXe siècle a été le siècle le plus long de l’histoire humaine (Braudel 1958). Il a commencé avec la Révolution française en 1789 et s’est terminé avec la Grande Guerre en 1914. Ce siècle a débuté avec les actions de Napoléon, a couvert les longs règnes de la reine Victoria et de l’empereur François-Joseph, et s’est symboliquement conclu avec le naufrage du Titanic. Ce fut une période de changements politiques dramatiques (la chute de l’aristocratie, l’essor du capitalisme), de transformations sociales (l’émancipation des femmes, la dépossession des paysans), de bouleversements économiques (l’essor industriel), de modifications géographiques (l’expansion du colonialisme, la popularisation des voyages), d’avancées techniques (découvertes scientifiques et inventions dans divers domaines) et de mutations culturelles (évolutions de la littérature et des autres arts, débuts de la photographie et du cinéma). Cette époque a vu l’émergence de grands mouvements culturels : le romantisme, le réalisme et le modernisme, caractérisés d’une part par un tournant vers l’individualisme et la psychologie, et d’autre part par de vastes diagnostics sociaux et historiques. La poésie, la prose et le théâtre ont connu un développement rapide.

Le XIXe siècle fut également une période de situations complexes en Europe centrale et orientale : d’une part, des concepts modernes de nations émergeaient ; d’autre part, de nombreuses nations n’avaient pas leur propre État. Ce contexte historique unique a créé une expérience partagée qui relie les cultures d’Europe centrale et orientale, tant au XIXe siècle que dans leurs réflexions contemporaines sur cette époque. La lutte collective de la région pour l’identité nationale, souvent face à la domination impériale, a favorisé un paysage culturel et littéraire riche qui résonne encore aujourd’hui.

De plus, le retour aux thèmes et idées du XIXe siècle après la chute des régimes socialistes à la fin du XXe siècle souligne l'influence durable de cette période sur l’imagination culturelle de la région. Ce « long XIXe siècle » a façonné les traditions intellectuelles et artistiques de l’Europe centrale et orientale de manière profonde, créant un fil culturel commun qui persiste malgré les frontières politiques.

Alors que les études comparatives des littératures ouest-européennes du XIXe siècle sont bien établies (Caron, Corbin, Riot-Sarcey, Sanson 1996 ; Aprile, Charpy, Hincker, Lyon-Caen 2013 ; Kalifa 2013), une approche similaire des littératures d’Europe centrale et orientale fait défaut. Cette lacune dans la recherche présente une opportunité pour une exploration nuancée du patrimoine littéraire de la région. Une perspective comparative sur le long XIXe siècle en Europe centrale et orientale ne mettrait pas seulement en lumière les caractéristiques uniques de chaque littérature nationale, mais révélerait également les interconnexions et les thèmes partagés qui définissent les identités culturelles de la région.

Cette focalisation thématique est particulièrement pertinente étant donné la réception complexe de la littérature du XIXe siècle dans les cultures de la région. Des ouvrages tels que « Inventing Eastern Europe » de Larry Wolff (1994) et « Imagining the Balkans » de Maria Todorova (1997) ont exploré la manière dont l’image de la région a été construite dans le discours ouest-européen, mais moins d’attention a été accordée à la manière dont les cultures d’Europe centrale et orientale elles-mêmes ont réinterprété et réimaginé leur héritage du XIXe siècle. Des efforts notables tels que les volumes complets édités par Cornis-Pope et Neubauer (2004-2010) ou les travaux récents de Kučinskienė, Šeina, et Speičytė (2021) sont louables mais restent relativement rares dans le paysage académique. Ces initiatives mettent en lumière un intérêt croissant mais encore peu développé pour comprendre comment ces cultures internalisent, contestent et transforment leurs propres récits historiques en réponse aux dynamiques culturelles passées et présentes.

À la lumière de ces considérations, nous devons nous demander : comment percevons-nous aujourd’hui les littératures de l’Europe centrale et orientale du XIXe siècle ? Quelle image de la vie littéraire du XIXe siècle dans ces régions émerge des réflexions contemporaines sur le XIXe siècle ? Que signifie la littérature du XIXe siècle pour nous aujourd’hui dans le contexte de la trajectoire historique unique de l'Europe centrale et orientale ?

Pour chercher des réponses à ces questions, nous proposons d’examiner l’impact durable de la littérature du XIXe siècle en Europe centrale et orientale. Nous invitons donc les contributions sur des sujets incluant, mais sans s’y limiter :

Que signifie le XIXe siècle au XXIe siècle ?

Continuations, ruptures et ponts entre les littératures d’Europe centrale et orientale des XIXe et XXIe siècles.

La présence de la littérature du XIXe siècle dans la littérature du XXIe siècle (continuations, inspirations, suites).

Inspirations du XIXe siècle dans la littérature du XXIe siècle (formes, styles, genres, intrigues).

Romans historiques du XXIe siècle se déroulant au XIXe siècle.

Biographies du XXIe siècle d’écrivains et poètes du XIXe siècle.

Littératures du XIXe siècle à la lumière des dernières tendances en études littéraires (par exemple, écocritique, postcolonialisme, théorie de l’affect, (auto)biographie, féminisme, études de genre, études queer).

Littératures du XIXe siècle à travers des recherches quantitatives et qualitatives.

Vers de nouvelles synthèses – que signifient la poésie romantique, les romans réalistes et les drames romantiques/réalistes au XXIe siècle ?

Localité et communauté dans les littératures du XIXe siècle.

Flux culturels, frontières et régions frontalières – littératures du XIXe siècle dans une perspective comparative.

Un canon est-il possible au XXIe siècle – un canon local et/ou transnational des littératures d’Europe centrale du XIXe siècle ?

Écrivains du XIXe siècle en tant que critiques et théoriciens – que lisaient-ils et sur quoi écrivaient-ils ?

Comment la non-fiction du XIXe siècle (par exemple, reportages, mémoires, lettres) est-elle lue aujourd’hui ?

Que disent les études de traduction contemporaines sur les littératures du XIXe siècle ?

Littératures du XIXe siècle dans les films et séries contemporains.

Figures littéraires importantes du XIXe siècle – leur « après-vie » dans la littérature et la culture du XXIe siècle.

Comment les littératures d’Europe centrale et orientale du XIXe siècle sont-elles actuellement lues en Europe occidentale et aux États-Unis ?

—

Veuillez soumettre vos propositions aux rédacteurs :

dr Tomasz Krupa, tomasz.krupa@uj.edu.pl

dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ, mateusz.skucha@uj.edu.pl

—

Dates limites pour les soumissions (en anglais ou en français) :

RÉSUMÉS (environ 300 mots) : 15 novembre 2024.

TEXTES INTÉGRAUX (environ 8000-9000 mots) : 15 février 2025.

Consignes pour la présentation des manuscrits :

https://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/fr/nr.php



Bibliographie générale :

Aprile, Sylvie; Charpy, Manuel; Hincker, Louis; Lyon-Caen, Judith, (eds.), „Quel est l’avenir du XIXe siècle?”, Revue d’histoire du XIXe siècle, 47, 2013.

Braudel, Fernand, „Histoire et Sciences sociales: La longue durée”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 13, no. 4, 1958, pp. 725–753.

Caron, Jean-Claude; Corbin, Alain; Riot-Sarcey, Michèle; Sanson, Rosemonde, (eds.), „(Re)penser le XIXe siècle”, Revue d’histoire du XIXe siècle, no. 13, 1996.

Corbin, Alain (dir.), Histoire du corps. 2: De la Révolution à la Grand Guerre, Éditions du Seuil, Paris, 2005.

Cornis-Pope, Marcel; Neubauer, John (dir.), History of the Literary Cultures of East-Central Europe, vol. 1-4, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2004-2010.

Dović, Marijan; Jón Karl Helgason (dir.), Great immortality: studies on European cultural sainthood, Brill, Leiden, 2019.

Hobsbawm, Eric, The Age of Revolution: 1789-1848, World Publishing Company, Cleveland, 1962.

Hobsbawm, Eric, The Age of Capital: 1848-1875, Weidenfeld and Nicolson, London, 1975.

Hobsbawm, Eric, The Age of Empire: 1875-1914, Weidenfeld and Nicolson, London, 1987.

Kalifa, Dominique, „Que reste-t-il du XIXe siècle ?”, Revue d’histoire du XIXe siècle, no. 47, 2013, pp. 11-14.

Křížová, Markéta; Malečková, Jitka (dir.), Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century, Frank & Timme, Berlin, 2022.

Kučinskienė, Aistė; Šeina, Viktorija; Speičytė, Brigita (dir.), Literary canon formation as nation-building in Central Europe and the Baltics: 19th to early 20th century, Brill, Leiden, 2021.

Moretti, Franco, Atlas of the European Novel: 1800-1900, Verso, London, 1999.

Osterhammel, Jürgen, Die Verwandlung der Welt: eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, Beck, München, 2009.

Perrot, Michelle (dir.), Histoire de la vie privée. 4: De la Révolution à la Grand Guerre, Seuil, Paris, 1987.

Salmi, Hannu, Nineteenth-Century Europe: A Cultural History, Polity, Cambridge, 2008.

Todorova, Maria, Imagining the Balkans, Oxford University Press, Oxford, 1997.

Wolff, Larry, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, Stanford, 1994.