Christian Michel, L'Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793). La naissance de l'École française

L’Académie royale de Peinture et de Sculpture a régi les arts en France pendant un siècle et demi. Or l’institution demeure largement méconnue et continue d’être présentée aujourd’hui encore en fonction des discours, élogieux ou critiques, qui ont été portés sur elle, tant durant son existence que depuis sa suppression. Christian Michel fait son histoire et en retrace l’évolution à l’aune des rapports de pouvoir et des querelles de goût qui agitèrent la société française entre 1648 et 1793. Une histoire de l’Académie permet en effet d’apprécier la définition de l’art qu’elle mit en œuvre sous l’Ancien Régime.

Sont successivement étudiés les conditions de sélection de ses membres, la façon dont elle construisit sa réflexion sur l’art et comment elle enseigna celui-ci, la fonction des Salons, l’élaboration des critères de fabrication pour qu’une pièce, d’objet manufacturé, pût être élevée au statut d’œuvre d’art, les effets économiques et sociaux qu’eut, pour les artistes, l’appartenance au corps et, enfin, la place que l’Académie tint dans le système des arts en France et en Europe. Si l’histoire sociale et politique est interrogée par ce livre, son principal enjeu relève de l’histoire de l’art : il entend montrer comment la production artistique a été marquée par l’Académie.

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE: HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE 1648 à 1793 Les sources disponibles

Chapitre premier: La mise en place des structures. 1648-1664 La fondation de l'Académie et ses difficultés La jonction avec la maîtrise La "première restauration" de l'académie Prodoromes de la grande restauration (1661-1663) Les statuts de 1663/1664 et leur mise en application

Chapitre II: La liberté académique à l'épreuve des protecteurs. 1664-1737 L'Académie de Colbert et Le Brun Louvois, Villacerf et la clôture de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture Un artiste comme protecteur ! Jules Hardouain-Mansart (1699-1708) Le duc d'Antin et le retour de la liberté (1708-1737)

Chapitre III: L'ombre du grand Colbert, les aménagements et les réformes sous le règne de Louis XV Restauration et mutations sous la protection d'Orry Tournehem, Coypel et la réforme de l'Académie Marigny et Cochin: une protection bienveillante

Chapitre IV: Des statuts de 1777 à la suppression de l'Académie royale Le projet du comité d'Angiviller Des projets de réforme à la suppression des Académies

SECONDE PARTIE: L'ACADÉMIE ROYALE ET LA PRODUCTION ARTISTIQUE EN EUROPE

Introduction: Les discours critiques sur l'Académie Une académie servile manipulée par des directeurs ambitieux Une académie de praticiens ignorants Un corps stérile et stérilisant Les critiques durant la Révolution L'Académie vue par les historiens de l'art XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle

Chapitre V: Comment devient-on académicien ? Conditions d'accès à l'Académie royale de Peinture et de Sculpture Les réceptions entre 1660 et 1690 Les réceptions de 1699 à l'établissement du Salon Agréments et réceptions au temps des Salons Quelques échecs à l'Académie

Chapitre VI: Définition et progrès des arts Arts libéraux et beaux arts La recherche des règles de l'art Les moyens de faire progresser l'art

Chapitre VII: L'Académie comme outil de reconnaissance et de fortune ? L'ambition académique et la réalité du marché sous Louis XIV L'Académie en public: expositions et cérémonies De nouveaux amateurs de peinture moderne Académiciens et public au temps des Salons L'Etat et les amateurs sous le règne de Louis XVI

Chapitre VIII: L'Académie royale et le système académique européen Le renom de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture hors de Paris Une expansion modérée du modèle de l'Académie royale La remise en cause du modèle de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture

CONCLUSION

Un corps privilégié et protégé par la monarchie Des artistes se cooptant Une conception partagée de l'art Un espace d'émulation

INDEX

Artistes académiciens ou agréées Amateurs ou protecteurs de l'académie Autres noms cités

CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS CITÉS

BIBLIOGRAPHIE

Références abrégées Sources inédites ou publiées sous le nom de leurs auteurs Sources publiées sous le nom des éditeurs Sources imprimées Études Catalogues d'exposition

TABLE DES ILLUSTRATIONS

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

POSTFACE