Hermeneutical Rationality and the Future of the Humanities (Coimbra, Portugal, & en ligne)

La Faculté de Lettres de l’Université de Coimbra accueille, du 26 au 28 Novembre 2024, la Conférence Internationale « La Rationalité herméneutique et l’avenir des Humanités », en format hybride.

Cette Conférence vise à atteindre deux objectifs : intervenir, de manière réflexive et critique, dans le débat sur la valeur, nécessité, et configurations possibles des Humanités futures ; et comprendre jusqu’à quel point le paradigme herméneutique reste fertile pour penser les nouveaux défis se présentant aux Humanités.

Cet événement aura comme conférenciers invités Jesus Conill Sáncho (Universidad de Valencia), Kurt C. M. Mertel (American University of Sharjah), Luiz Oosterbeek (IPT / CIPSH), Patrícia Vieira (Centro de Estudos Sociais, Université de Coimbra), Paula Barata Dias (Université de Coimbra), Willem B. Drees (Leiden University / Tilburg University) et Yves Citton (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis).

Il est organisée par le Centre d’Études Classiques et Humanistiques (CECH), Faculté de Lettres de l’Université de Coimbra en partenariat avec le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH), la Société Portugaise de Philosophie (SPF) et Le Programme de Philosophie du Département d’affaires internationales de l’Université Américaine de Sharjah.

Cette conférence, dont l’appel à contributions se trouve en pièce-jointe, accueille des propositions en portugais, espagnol, anglais ou français. La date limite pour l’envoi de propositions de communication individuelles ou de panneaux c’est le 27 septembre.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page web de la conférence…

Pour tout renseignement complémentaire contacter futurehumanitieshermeneutics@gmail.com.