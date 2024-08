Prix des Archives 2025 / Appel à projets

Chaque année, la Fondation Catherine Gide et la Fondation des Treilles attribuent le Prix des Archives à un projet de création ou de recherche imaginé à partir de leurs fonds d'archives (fin 19e et 20e siècle, couvrant les domaines littéraires, politiques, sociologiques, artistiques).

Les deux fondations sont en possession de larges archives littéraires autour d’André Gide et son époque (manuscrits, notes, épreuves, correspondances diverses, matériel photographique, articles, livres, études, essais, grandes revues littéraires…) que le ou la lauréate peut examiner dans la perspective d’un livre (étude, essai, édition commentée et annotée, traductions, approches comparatives avec d’autres auteurs, etc.) ou d'une oeuvre d'art.

Le Centre André Gide – Jean Schlumberger est plus précisément constitué de documents d’archives de Jean Schlumberger, d’une partie de la bibliothèque de travail d’André Gide et de la collection de l’ancien directeur des Archives de Gallimard, Jean-Pierre Dauphin.



La Fondation Catherine Gide offre un salaire de 2650 euros pour une durée de 1 à 5 mois et la Fondation des Treilles accueille le ou la lauréate dans une des maisons du Domaine des Treilles, dans le Var, à Tourtour, pour une durée maximale d'un mois.

LE LIEU

Le Domaine des Treilles

S'étendant sur près de 300 hectares, le domaine est constitué de forêts et de paysages remodelés par Henri Fisch, tout en perpétuant une tradition d’activités agricoles : apiculture, culture de l’olive, de la vigne et de la lavande. Plus de 15 maisons d’hôtes, dont certaines furent construites par Pierre Barbe, parsèment le domaine.

Conçue par sa fondatrice comme un « instrument » au service de la recherche et des arts, la Fondation accueille depuis 1981 des équipes internationales de recherche de haut niveau dans tous les domaines de la science, des lettres et des arts dans le cadre de séminaires et de séjours d’études interdisciplinaires.

Lieu calme et isolé, propice à l’inspiration, elle reçoit aussi des écrivains en résidence (depuis 2008), des photographes (depuis 2011) et de jeunes chanteurs lyriques dans le cadre d’une Master Class : L’Académie de la Voix (depuis 2017).

En 2008, la Fondation a créé le centre d’études littéraires André Gide – Jean Schlumberger, qui se consacre à l’étude du mouvement des lettres, des sciences et de l’art de la première moitié du vingtième siècle, en décernant un prix annuel et en accueillant des chercheurs sur le domaine.

Les fonds

* Fonds André Gide aux Treilles

* Cabinet Jean Schlumberger

* Archives André Gide de la Fondation Catherine Gide

Le lauréat 2024

* Aux Treilles avec Vincenzo Mazza