Les études francophones au XXIe s., état des lieux (revue Agapes francophones)

Agapes francophones 2024

Université de l’Ouest de Timişoara (Roumanie)

Les études francophones au XXIe siècle - état des lieux

Argumentaire

Pour le numéro de 2024 de la revue Agapes francophones, nous invitons les contributeurs à réfléchir sur les enjeux et les défis des études francophones au début du XXIe siècle. Comment, en choisissant le français, peut-on faire face à la concurrence de l’anglais qui occuppe une position de plus en plus dominante qu’il s’agisse de littérature, recherche ou enseignement? Quel visibilité le français confère-t-il aux écrivains qui l’adoptent comme langue d’écriture ou aux chercheurs qui s’en servent pour rédiger leurs études? Quels sont les thèmes que les chercheurs francophones préfèrent-ils? Quelle est l’évolution des études francophones dans différents pays et régions du monde? Le français continue-t-il d’être un pont durable entre les cultures? Comment les nouvelles technologies influencent-elles les parcours francophones professionalisants? Comment la production scientifique en français est-elle reçue par les spécialistes de divers domaines?

Le numéro de 2024 de la revue Agapes francophones sera une bonne occassion d’essayer de trouver des réponses à ces questions, mais il offrira aussi aux chercheurs l’opportunité de présenter les résultats de leurs recherches en littérature, linguistique et didactique pour illustrer les nouvelles tendances dans le vaste univers des études francophones.

1. Propositions de contribution

Les textes doivent être envoyés à agapesfrancophones@gmail.com

Les articles compteront entre 25 000 et 40 000 signes (espaces compris) et seront accompagnés du titre (en français et en anglais), d’un résumé (en français et en anglais) de 200-250 mots, de minimum 5 mots-clés (en français et en anglais) et d’une brève notice bio-bibliographique.

Les articles seront évalués anonymement par deux lecteurs issus du comité scientifique/spécialistes de la thématique du numéro.

Calendrier

Dernier délai pour la réception des articles : le 30 septembre 2024

Réponse aux auteurs : à partir du 31 octobre 2024

Remise des articles revus et corrigés : avant le 20 novembre 2024

Publication prévue : février/mars 2025