Collection La Parole et l'Écrit, Noms de Dieu !

Sous la direction de Danielle Cohen-Levinas

Comment s’appelle Dieu, quel est son nom ? Et d’abord, NOMS DE DIEU !

Dieu a-t-il un nom et, si oui, lequel ? Quant au mot Dieu, s’il peut sembler en soi éloquent, est-il pour autant suffisant ? Comment dès lors élaborer une cartographie des Noms de Dieu ?

De l’Antiquité à aujourd’hui, les penseurs grecs, juifs, chrétiens n’ont cessé d’interroger, de traduire et de commenter le Nom de Dieu. Qu’ils l’aient dit essence, idée, existence ou présence, ils ont abouti au même constat d’irréductibilité. Treize savants et penseurs nous disent pourquoi et comment.

En reprenant, en éclairant et en élucidant les principales approches qu’ont retenues l’hellénisme, le judaïsme et le christianisme, c’est tout l’enjeu de cet ouvrage que de tenter de répondre à cette unique question, source d’infinies interrogations.

Ont contribué à cet ouvrage : Jean-Christophe Attias, Henri Atlan, Jérôme Benarroch, Philippe Capelle-Dumont, Jacopo Ceccon, Danielle Cohen-Levinas, Silvano Facioni, David Hamidovic, David Lemler, Gaetano Lettieri, Alice de

Rochechouart, Jacob Rogozinski et Anca Vasiliu.