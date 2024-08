Goliarda Sapienza, une œuvre intense (en-attendant-nadeau.fr)

À l’occasion du centenaire de Goliarda Sapienza et alors que l’ensemble de ses livres sont désormais accessibles en français, aux éditions du Tripode pour la plupart, le site en-attendant-nadeau.fr se plonge dans une œuvre puissante, énigmatique. Dépassant de loin le phénomène éditorial auquel on la confine souvent, elle préside à un travail d’écriture d’une grande profondeur, d’une sûreté admirable. Le sommaire offre trois articles centrés sur son actualité éditoriale récente et donne à relire les articles antérieurement consacrés à l'autrice de L'Art de la joie.

Goliarda Sapienza : la vie intense, par Gabrielle Napoli.

La formidable biographie que consacre Nathalie Castagné à Goliarda Sapienza nous plonge dans les vies d’une écrivaine avec un grand talent et une empathie rare. S’y dessine un portrait nuancé qui se base profondément sur les textes, y trouvant la lucidité pour lire un parcours complexe et fascinant.

L’amour d’une écrivaine, par Gabrielle Napoli.

Il y a quelque chose de vertigineux à découvrir les lettres de Goliarda Sapienza et le témoignage de son dernier compagnon. On perçoit avec émotion, malgré quelques faiblesses, la multitude de facettes d’une grande écrivaine

« Une icône paradoxale » : entretien avec Nathalie Castagné, par Gabrielle Napoli.

La traductrice de l’intégralité de l’œuvre de Goliarda Sapienza lui consacre une biographie. Elle nous explique comment elle est partie à la recherche de l’être profond de la romancière italienne

Un exercice de liberté, par Feya Dervitsiotis

Les éditions du Tripode, engagées dans la publication des œuvres complètes de Goliarda Sapienza, font paraître Lettre ouverte, son premier texte publié en 1967 en Italie.

La violence électrique, par Feya Dervitsiotis.

L’Italienne Goliarda Sapienza et la Suédoise Linda Boström Knausgård écrivent, à cinquante ans de distance, sur une même expérience : un traitement par électrochocs et la perte de mémoire qui en résulte.

De chair et de lave, par Linda Lê.

Les carnets tenus par Goliarda Sapienza invitent à découvrir un être entier, ballotté par les événements, mais tenant ferme son gouvernail.