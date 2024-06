Quevedo me fecit (pero no lo hizo solo…). Editores, traductores y lectores de Quevedo (Saint-Etienne)

Quevedo me fecit (pero no lo hizo solo…)

Editores, traductores y lectores de Quevedo

Colloque international à Saint-Etienne (France), les 2 & 3 juin 2025

Communications en espagnol, français ou anglais

La réception internationale de Quevedo a donné lieu à différentes rencontres scientifiques ces dernières années. L'objectif de ce colloque est à la fois ample et circonscrit : en nous limitant aux XVII° et XVIII° siècles, nous entendons interroger la circulation de ses textes, aussi bien manuscrits qu'imprimés. Nous étudierons dans ce but les thématiques suivantes :

-les traductions de l'œuvre quévédienne : Comment les textes parviennent-ils aux traducteurs ? Qui sont ces derniers ? Pourquoi et pour qui traduisent-ils ? Seront aussi acceptées les propositions qui impliquent une réflexion sur la manière de traduire ces textes.

-les éditions de Quevedo : le succès de l'auteur, dans le territoire aussi bien intra qu'extra péninsulaire, fut immédiat. Nous voulons examiner les réseaux de diffusion qui l'ont accompagné, et en particulier les cas précis d'éditeurs et de libraires qui ont vu en son œuvre une opportunité liée à un contexte géographique et chronologique concret. On appréciera les analyses monographiques consacrées à des éditeurs spécifiques, notamment extra péninsulaires.

-la matérialité des livres. Pour comprendre leur réception et le lectorat à qui s'adressent les éditeurs, on considérera les objets physiques que sont les livres : format, type de reliure, illustrations et gravures...

-Quevedo dans les bibliothèques. Il s'agit peut-être de l'aspect le moins étudié. Quelles bibliothèques rassemblaient des œuvres de Quevedo ? Quelles œuvres et pourquoi celles-ci ? Quand il existait une classification des livres, quelle place était dévolue à l'œuvre de Quevedo ? L'examen des marginalia et ex libris peut contribuer à expliquer le processus de réception de l'œuvre.

La question des imitateurs n'entre pas dans la problématique de cette rencontre. Les recherches s'inscriront dans le champ de l'histoire culturelle pour explorer les axes définis et démontrer que la réception de l'auteur est due à l'action de différents protagonistes, présents en particulier dans les appareils paratextuels. De ce point de vue, si Quevedo a écrit son œuvre, il ne l'a pas faite seul.

Les travaux peuvent correspondre à plusieurs axes à la fois et être aussi bien en lien avec l'Espagne qu'avec l'Europe ou l'Amérique.

—

Les propositions de communications (10 / 15 lignes maximum, la durée prévue des conférences étant de 20/25 minutes) sont à envoyer à Manuel Ángel Candelas Colodrón, Samuel Fasquel et Rafaèle Audoubert Moreno à l'adresse mail suivante : quevedomefecit@gmail.com avant le 01/10/24.