Blaise Bachofen, La philosophie de Rousseau

Rousseau a-t-il été « philosophe »? Au XVIIIe siècle, être « philosophe » signifie défendre les lumières « naturelles » contre les lumières « surnaturelles », donc contre le clergé. Or son premier Discours, qui le rend soudainement célèbre, suscite la perplexité. Lecteur admiratif de Montesquieu et de Voltaire, collaborateur de l’Encyclopédie, ce Genevois autodidacte défend paradoxalement une thèse conservatrice contre « la raison perfectionnée ».

Se repérer dans la pensée de Rousseau suppose d’exposer d’abord sa « théorie de l’homme », formulée dans le second Discours, théorie qui éclaire ses thèses sur les rapports entre raison et affectivité, sur la morale et la politique, sur la religion, l’économie et la guerre. L’étude des œuvres se concentre sur le Contrat social et l’Émile et décrit les autres ouvrages en ce qu’ils aident à lever les difficultés posées par ces deux grands traités de la liberté : comment concilier liberté naturelle et liberté civile ?

Table des matières…

Blaise Bachofen est maître de conférences HDR en philosophie à Cergy Paris Université et à l’IEP de Saint-Germain-en-Laye.