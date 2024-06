James Gawley

Allusions Across the Language Barrier. The Poetic Techniques of Voltaire and Vergil

Paris, Classiques Garnier, Cultures et pratiques savantes du numérique, 2024

La question de savoir ce qui constitue une allusion est toujours débattue. Ce volume applique les techniques de la linguistique computationnelle pour générer, dans La Henriade de Voltaire et l'Énéide de Virgile, un modèle d'allusions. Les caractéristiques poétiques ainsi identifiées permettent de distinguer l'allusion d'une similitude fortuite aux yeux des lecteurs. Par là, elles améliorent notre compréhension de la composition poétique et de la manière dont les êtres humains traitent le langage.

