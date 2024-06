David Ellison

Proust et la tradition littéraire européenne

Paris, Classiques Garnier, Classiques Jaunes, 2024

Lire un écrivain, c'est toujours le situer dans une époque, dans une culture et dans une tradition littéraire. Traducteur de Ruskin, adversaire de Sainte-Beuve, héritier de Balzac et de Flaubert, Marcel Proust fait partie d'une tradition littéraire et philosophique que le présent ouvrage se propose d'examiner.

Table des matières…