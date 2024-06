Littérature d'expression populaire : un champ d'études à baliser (Campus Condorcet, Aubervilliers)

De son premier essai, Les Écrivains du peuple, en 1947 à sa dernière édition de son Histoire de la littérature prolétarienne en 1986, Michel Ragon n'a cessé d'interroger l'expression populaire du texte littéraire.

Peu enclin à céder aux admonestations des théoriciens populistes ou prolétariens, il défendit par exemple l’œuvre de Giono et trouva, au fil du temps et de sa propre carrière d'écrivain, de multiples exemples parmi ses pairs d'une littérature de qualité, utilisant des thèmes et une langue populaires, touchant un large public – les succès phénoménaux des romans des écrivains qui lui étaient proches, Robert Sabatier, Bernard Clavel et Georges Conchon le confortant dans son analyse du sujet.

Dans leur sillage, mais dans des registres qui lui furent propres, Ragon connut également la notoriété en tant que romancier à partir de L'Accent de ma mère (1980) et surtout des Mouchoirs rouges de Cholet en 1986. C’est précisément à cette date que, se référant à ces trois écrivains, dont deux d'entre eux sont comme lui d'extraction modeste, Ragon va réorienter son discours sur l'expression populaire. Dépassant les définitions dictées par l'origine sociale, il place l'accent sur la recherche de l'authenticité – notion venant buter sur une réception critique sourdement hostile, acquise au Nouveau Roman, puis au structuralisme et aux formes ultimes du surréalisme.

Près de quarante ans plus tard, et devant le déclin massif de la lecture du fictionnel, les investigations de Michel Ragon continuent de délimiter un domaine, où pourraient figurer les noms de Robert Merle, Gilles Lapouge Jean Vautrin, Pierre Boulle ou Annie Ernaux. L’objet de cette journée consistera à examiner les contours de ce domaine, ses origines, le développement des voix qui l’ont habité et ses prolongements.

—

Programme

Ouverture : 10:00

Session 1 : Présidence Anne Simonin (CNRS, Ehess-CESPRA)

10: 15 Jean-Luc Moreau : « L'épiphanisme, un épiphénomène? Littérature d’expression populaire et mystique de L'homme »

11: 00 André Derval : « L'exemple de Bernard Clavel »

11: 45 Éric Dussert : « Échec du succès »

Session 2 : Présidence Anne Mathieu (CNRS, ITEM)

14: 30 Michel Besnier : « Jean Vautrin romancier populaire? »

15: 15 Sophie Mokhtari : « Michel Ragon et le roman paysan d’expression populaire : exploration de son engagement littéraire à travers La Ferme d’en haut »

16: 00 Hervé Serry : « Littérature et grand public : un débat lancé en 1957 par Robert Escarpit »

Débat 17:00

Verre de l'amitié avec l'assistance