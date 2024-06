Rencontre littéraire avec Laurent Gaudé (en ligne)

Rencontre littéraire avec Laurent Gaudé :



« Littérature, Histoire, Mémoire : le passé comme boussole de l’avenir ? »



27 juin 2024 à 16h00, université de Wuppertal



L'université de Wuppertal est heureuse d'accueillir Laurent Gaudé le 27 juin 2024 à 16h00.

Lors de cette rencontre, l’écrivain se penchera sur la relation entre littérature, histoire et mémoire ainsi que sur la problématique : "Le passé peut-il servir de boussole pour l’avenir ?". Dans ce contexte thématique, les œuvres Cris, Eldorado, Danser les ombres, Nous, l’Europe banquet des peuples et De sang et de lumière seront au centre de l’événement. L’auteur présentera également son dernier roman Terrasses, tragédie contemporaine dont le récit porte sur les attentats parisiens du 13 novembre 2015.

La rencontre se déroulera à la fois sur place à l'université mais aussi en ligne via visioconférence. Une inscription préalable est possible via le lien suivant : https://urlz.fr/qJFS.

Contact : Marie Cravageot (cravageot@uni-wuppertal.de)