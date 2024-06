Satoshi Kinsui, Jean Bazantay, Yakuwarigo

Depuis la parution de cet ouvrage il y a près de vingt ans, les recherches sur le yakuwarigo (le « langage de rôle ») connaissent un engouement croissant.

Le présent livre définit ce concept comme « le langage qui évoque ou qui est propre à un type de personnage dans les œuvres de fiction », et notamment dans le manga et les anime. Il y a ainsi le langage du savant, le langage du vieillard, celui de la jeune fille de bonne famille, de l’étranger, etc.

Au-delà de la description des caractéristiques formelles – illustrées par une abondante iconographie –, l’auteur analyse les origines et la formation de ces stéréotypes langagiers, souvent issus de dialectes régionaux (au premier rang desquels figure le parler du Kansai), mais aussi les mutations de la société japonaise à partir de Meiji : développement de Tokyo, réforme de l’écriture et constitution de la langue standard, évolution de la place de la femme dans la société japonaise, développement des médias, ouverture du pays…

Cet ouvrage retrace ainsi, par le biais de la fiction, l’évolution de la langue japonaise tout au long du xxe siècle.